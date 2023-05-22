„Меня узнают, и говорят спасибо“. Воюющие на стороне ВСУ грузинские добровольцы рассказали, что побудило их взять в руки оружие и как к этому относятся власти и жители Грузии

Май, Тбилиси. Мы сидим на летней веранде ресторана в центре города с другим грузинским добровольцем Надимом Хмаладзе. Он, как и Кацарава, состоит в антиоккупационном движении и ездил воевать в Украину. То и дело прохожие бросают на нас заинтересованный взгляд, кто-то даже замедляет шаг, чтобы рассмотреть нас получше. После того, как к нам подходит официант и несколько минут подряд говорит с Надимом о чем-то на грузинском (явно не о позициях в меню), я не выдерживаю и спрашиваю: „О чем вы говорите?“ Тогда Надим признается, что после нескольких выступлений на грузинском телевидении его стали часто узнавать на улицах.

В общем, неудивительно, что Россию в Грузии очень многие воспринимают как угрозу. Только вот „работают“ все с этим восприятием совсем по-разному. Пока тбилисская молодежь организовывает многотысячные митинги в центре города, а президент страны и оппозиция выступают за введение визового режима для россия н, официальная власть заигрывает с Кремлем и попутно обвиняет несогласных в пособничестве Западу и попытках открыть „второй фронт“ (это словосочетание за год с лишним войны стало в стране настоящим мемом). В этой системе, где все боятся одного, но каждый разбирается со своим страхом по-своему, грузинские добровольцы неожиданно заняли центральное место, став настоящими звездами местного гражданского общества и попав в абсолютную опалу власти.

Мы встречаемся в Тбилиси поздно вечером, дату интервью пришлось утверждать без малого две недели. Он объясняет, что почти каждый день выезжает в северные регионы страны Шида-Картли и Рача, чтобы следить за „ползучей оккупацией“. В 2008 в этих краях проходила российская военная кампания, направленная якобы на защиту населения самопровозглашенной Южной Осетии. После подписания сторонами конфликта мирного соглашения, военная активность в регионе не прекратилась полностью. Часто границы так называемой Южной Осетии буквально меняются за ночь простым передвижением разграничительных столбиков. И люди, которые еще вчера проживали на территории, контролируемой грузинскими властями, теперь оказываются под оккупацией.

Надим Хмаладзе признается, что в те дни вообще не собирался возвращаться в Грузию, но, увидев масштаб протестов, посчитал, что „должен исполнить свой гражданский долг“. Целый час его держали на паспортном контроле в аэропорту Тбилиси, но в итоге-таки поставили штамп о въезде в паспорт и отпустили. Из аэропорта он почти сразу поехал на протест, и там его задержали за неповиновение полиции и хулиганство. По его словам, ни в какое взаимодействие с полицией он вступить даже не успел.

К примеру, в марте, когда в Тбилиси ежедневно проходили акции протеста против закона об „иноагентах“ (в Грузии его называют „русским законом“), с неприятностями столкнулись и Кацарава, и Хмаладзе. На машину первого напали активисты прокремлевского движения Alt-Info. Он вспоминает этот эпизод так: „На самом деле физически напали не на меня, а на мою жену и ребенка. Они проезжали мимо их офиса, и моя супруга в виде протеста просигналила им. И этот сигнал они восприняли как кровное оскорбление и напали на жену и ребенка. К счастью, машина изнутри была закрыта, и они просто разбили ее“. Он добавляет, что, по его мнению, представители движения знали, кому принадлежит автомобиль, и атаковали его неслучайно.

А брутальный на вид Давид Кацарава и вовсе засмущается, отвечая на этот вопрос: „Как-то даже неудобно говорить. Простые люди останавливают. Отношение к нам, даже исходя из того, что мы делали до этой войны, всегда было очень теплым от нашего общества. Но после войны оно еще больше изменилось. И иногда бывает неудобно получать ту благодарность, ту теплоту. Хотя она очень нам нужна и очень помогает. Потому что война — это не прогулка на курорте. Это очень жестокая штука. И большинство людей благодарны и рады, что видят нас живыми“.

Позже в интервью „Спектру“ он расскажет: „Каждый второй меня останавливает и говорит „большое спасибо“ за то, что я борюсь за украинскую свободу и свободу Грузии. Могу привести пример. С тех пор, как я приехал, я передвигаюсь только на такси, и с меня ни один таксист не взял деньги за поездку. Меня узнают, и говорят спасибо за мою борьбу за Украину и Грузию, и я им благодарен взамен“.

Реально же о „втором фронте“ в Грузии говорит только власть страны в лице премьер-министра Гарибашвили и его коллег по „Грузинской мечте“. Как отмечала в интервью местному телеканалу Pirveli действующая президент страны Саломе Зурабишвили, никто из западных партнеров не просит Грузию открыть второй фронт. А недавно назначенный на должность посол ЕС в Грузии Павел Герчинский и вовсе назвал такие обвинения „вздором“: „Эти обвинения настолько абсурдны, что я думаю, их и комментировать не нужно. Проще говоря, это чистой воды нонсенс. Евросоюз всегда твердо поддерживал независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии. Позвольте мне напомнить, что на прошлой неделе наша мониторинговая миссия отмечала 14-ую годовщину. Уже 14 лет как миссия обеспечивает соблюдение стабильности и прогресса, когда дело касается сепаратистских территорий“.

Высказывался на их счет даже грузинский премьер Иракли Гарибашвили: „Я хочу всем напомнить, что эти люди, так называемая партия войны и „продажников“, с начала войны в Украине пытались и пытаются устроить какие-то провокации. К сожалению, представители „партии войны“ забирают в Украину наших сограждан“, — сказал он, комментируя гибель 33 грузинских военных в Украине в конце прошлого года. В том же заявлении он в который раз напомнил о якобы намерении оппозиции открыть „второй фронт“ в войне против России.

„В те дни я и Надим вернулись из Украины. И получилось так, что нас начали обвинять, хотя имен конкретных не называли, в попытках диверсий, государственного переворота. Наше правительство сейчас в панике, оно выполняет все задания Кремля. Я думаю, что оно будет делать все, что от него потребует Кремль: сажать, репрессировать, запугивать, подсылать таких негодяев, как эти Alt-Info. Наш режим перешел в наступление, пошел ва-банк. Я думаю, что не осталось никого в Грузии, кто бы не понимал, что это правительство пророссийское, что оно нас ведет полным ходом в Россию“, — подытоживает Давид Кацарава.

„Знаете, войны никто не хочет. И мы, грузины, никогда ни на кого не нападали. У нас желания нет на кого-либо нападать. Мы за всю нашу историю почти всегда воевали против захватчиков, против агрессоров, которые шли на оккупацию, на аннексию нашей страны. И сейчас ничего не изменилось в нашей ментальности: мы не хотим ни на кого нападать. Но мы знаем, что, если Россия нападет, мы будем, конечно, воевать. А этот нарратив насчет открытия „второго фронта“ — это уже смешно на самом деле. Потому что само общество говорит, что мы не хотим второго фронта, да и мы к этому не готовы, к сожалению“, — говорит Давид Кацарава, отвечая на прямой вопрос, хочет ли он войны Грузии и России.

Оба грузинских бойца, с которыми мы пообщались, отмечают, что их участие в войне с Украиной — и есть защита Грузии. По их мнению, конфликты в Абхазии, Осетии, Крыму и нынешнее полномасштабное вторжение напрямую связаны. И, если остановить войска России сейчас, то потом не придется делать этого на своей земле: „В Украине я защищаю не Украину. Я и мои парни не защищаем Украину, мы защищаем Грузию в Украине. Мы боремся за будущее Грузии и Украины, чтобы те бесчеловечные [российские — прим. „Спектр“] солдаты, которые сейчас в Украине, не зашли к нам. Вот поэтому я и воюю. И я верю, что после этого мир отдохнет от российского империализма минимум на сто лет после окончания войны, в которой выиграет Украина. И она обязательно победит“, — делится своей мотивацией Надим Хмаладзе. Давид Кацарава добавляет: „Мы со второго дня начали организовываться, искать пути, как добраться до Украины. В тот момент самой горячей точкой был Киев, основные силы были брошены на его захват. И мы решили ехать защищать Киев от оккупантов. Это наша война. Мы выражаемся так: „Две краiни — одiн ворог“, то есть две страны — один враг“.