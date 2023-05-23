Коты стали чаще выпадать из окон. Ветеринарная скорая обратилась к владельцам

„Пожалуйста, найдите время, чтобы узнать, какие методы лучше всего подходят для защиты окон и балконов. В интернете можно найти множество различных вариантов. Не позволяйте своим кошкам ходить по балкону без присмотра и держите окна закрытыми. Кошки, которые падают с низкого этажа, тоже получают травмы, поскольку не успевают перевернуться для того, чтобы приземлиться на лапы. Если ваш кот все-таки выпал из окна, пожалуйста, при первой же возможности отвезите его в клинику!“, — призывают специалисты.