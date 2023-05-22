ЧП и криминал
22.05.2023, 13:29

ВИДЕО | Пожар в Маарду ликвидирован

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В 12:19 спасателям поступило сообщение о том, что в Маарду горит складское здание. На вызов отреагировали большими силами. Как передают очевидцы, черный дым и дымовые облака распространились по всему городу и окрестностям, например, в Йыэляхтме, в Саха-Лоо и в волости Раэ. В Мууга тоже заметили следы горения.

Люди, находившиеся в близлежащем здании, эвакуировались самостоятельно, в результате пожара никто не пострадал.

На инцидент отреагировали спасатели с 12 спасательными машинами, а также волонтеры.

Спасательный департамент сообщил, что к 19.31 пожар был полностью потушен.

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