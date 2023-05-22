ВИДЕО | Маарду окутало черным дымом. Спасатели просят людей закрыть окна и не передвигаться в районе пожара

В 12:19 спасателям поступило сообщение о том, что в Маарду горит складское здание. На вызов отреагировали большими силами. Как передают очевидцы, черный дым и дымовые облака распространились по всему городу и окрестностям, например, в Йыэляхтме, в Саха-Лоо и в волости Рае. В Мууга тоже заметили следы горения.