ВИДЕО | Маарду окутало черным дымом. Спасатели просят людей закрыть окна и не передвигаться в районе пожара(4)
В 12:19 спасателям поступило сообщение о том, что в Маарду горит складское здание. На вызов отреагировали большими силами. Как передают очевидцы, черный дым и дымовые облака распространились по всему городу и окрестностям, например, в Йыэляхтме, в Саха-Лоо и в волости Рае. В Мууга тоже заметили следы горения.
Люди, находившиеся в близлежащем здании, эвакуировались самостоятельно, и, насколько известно, в результате пожара никто не пострадал, но одному человеку скорая оказала помощь. На данный момент спасательные работы продолжаются.
На инцидент отреагировали спасатели с 12 спасательными машинами, а также волонтеры.
Спасатели просят местных жителей держать окна закрытыми из-за густого дыма и избегать движения в районе возгорания.
Как передает Спасательным департамент, черное облако дыма распространяется в сторону озера Маарду, в меньшей степени дым также достиг Вана-Нарвского шоссе и Петербургского шоссе. Спасатели просят избегать движения на улицах Лао и Пыхьяранна.
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