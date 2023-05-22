Эстонские работодатели привлекут к процессу подбора персонала искусственный интеллект(1)
Согласно последним результатам опроса работодателей, проведенного CVKeskus.ee и Агентством по исследованию зарплат, каждый десятый работодатель планирует в этом году прибегнуть к услугам ИИ для оценки пригодности кандидатов на вакансии и анализа собеседований. Каждый второй работодатель хотел бы видеть в резюме соответствующую пометку, если потенциальный работник при подготовке текста своих документов пользовался помощью ChatGPT.
До сих пор услугами искусственного интеллекта в процессе подбора персонала пользовались лишь единичные работодатели: 2 % использовали ИИ для оценки пригодности кандидатов на вакансии и только 1 % – для анализа собеседований. 5 % работодателей прибегали к помощи технологических инноваций для автоматизации обратной связи.
Результаты недавнего опроса показали, что в этом году работодатели планируют сделать процесс найма персонала значительно более эффективным благодаря быстрому развитию технологий – 17 % работодателей хотят автоматизировать предоставление обратной связи, а каждый десятый работодатель намерен задействовать ИИ в оценке пригодности кандидатов и анализе собеседований.
13 % компаний планируют воспользоваться помощью ChatGPT или другой подобной языковой модели при составлении предложений о работе; до сих пор это делало лишь 4 % компаний.
В рамках исследования у работодателей узнали, многие ли из них сталкивались с документами кандидатов на вакансии (резюме, мотивационное письмо и пр.), созданными с помощью машинного обучения. 7 % специалистов по подбору персонала ответили, что уже замечали подобные документы в процессе найма, 24 % не смогли сказать наверняка, а 68 % считают, что с такими документами не сталкивались.
„Около трети работодателей полагают, что использование ChatGPT повышает шансы соискателей, обладающих менее выдающимися языковыми навыками, найти работу и делает их резюме и мотивационное письмо более содержательными, но в то же время это может давать вводящую в заблуждение информацию о кандидатах на вакансии“, – прокомментировала результаты исследования руководитель отдела по подбору персонала CVKeskus.ee Грете Адлер.
По словам Грете Адлер, каждый второй работодатель считает, что в случае использования машинного обучения соискателю работы следует сделать соответствующую пометку в предоставляемых им документах. „Каждый пятый специалист по подбору персонала считает использование машинного обучения при подаче заявления на вакансию неэтичным, а 36 % отметили, что использование подобных технологических решений ставит других кандидатов в неравное положение“, – пояснила мнение работодателей Грете Адлер.
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