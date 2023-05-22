Управа района Ласнамяэ меняет политику покоса травы

„В прошлом году мы сменили партнера, который занимается вопросами благоустройства в районе. В течение года мы также усовершенствовали многие процессы, чтобы сделать район красивее и чище. Сейчас настал черед летних работ, в преддверии которых мы систематизировали работу как по классам обслуживания, так и по населенным пунктам“, – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко. Старейшина добавила, что более системный подход поможет районной управе улучшить надзор, а жители смогут заблаговременно узнавать о предстоящих работах.

В городе Таллинне зеленые зоны разделены на четыре класса обслуживания (классы обслуживания I, II, III и IV). Для каждого класса определена интенсивность обслуживания, где наиболее интенсивно обслуживаемые территории, как, например, променады, относятся к классу I. Территории с наименьшей интенсивностью обслуживания относятся к классу IV, например, природные зеленые насаждения. В районе Ласнамяэ покос травы планируется в соответствии с классами обслуживания.

Обычно покос травы начинается с больших парков, бульваров и променадов. Затем переходят к зеленым зонам между домами - обочинам дорог, газонам между домами, территории вокруг детских площадок.

Первый покос планируется в микрорайонах следующим образом: 15.05 – 21.05 Сикупилли, 22.05 – 28.05 Паэ, 22.05 – 28.05 Курепыллу, 22.05 – 28.05 Лоопеалсе, 22.05 – 28.05 Катлери, 22.05 – 28.05 Лаагна, 22.05 – 04.06 Куристику, 22.05 – 04.06 Мустакиви, 29.05 – 11.06 Сели, 29.05 – 11.06 Прийсле, 29.05 – 11.06 Юлемисте, 29.05 – 11.06 Сыямяэ

Районная управа не косит траву в труднодоступных местах, естественном подлеске и естественных зеленых зонах. В случае последних косятся лишь тропинки и обочины. Большие магистрали и участки, вдоль которых передвигается общественный транспорт, обслуживает Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства. В Ласнамяэ в число таких магистралей входят, например, улицы Пунане, Юмера, Палласти, Махтра, Я.Смуули теэ, Мустакиви теэ и многие другие.

Районная управа напоминает, что в обязанности квартирного товарищества входит стрижка газонов на своей территории в период интенсивного роста травы (примерно с середины мая по начало октября). В соответствии с Таллиннскими правилами благоустройства максимально допустимая высота травы в Таллинне составляет 15 см.

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