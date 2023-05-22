ВИДЕО | „Барселона“ угодила в скандал, опубликовав ролик с обращением к российским болельщикам

Соответствующее видео появилась в соцсетях транслятора испанской Ла Лиги в России Okko Sport. В нем приняли участие защитник Алехандро Бальде и полузащитник Серхи Роберто.

„Большой привет всем болельщикам „Барселоны“ в России! Скоро увидимся!“, — заявил Бальде.

„Дорогие болельщики из России! Большое спасибо за вашу поддержку и энергию! Вы также часть этой победы! Надеюсь, что вместе мы выиграем еще много титулов!“, — вторил ему Роберто.

Ролик, который точно нельзя назвать устаревшим, поскольку на игроках экипировка дизайна нынешнего сезона, вызвал закономерное возмущение среди украинцев.

Польский форвард Роберт Левандовски высказался о скандальном видео каталонской „Барселоны“ для фанатов из России.

Нападающий „сине-гранатовых“ рассказал, что он был удивлен, узнав об этом и также сообщил, что клуб готовится принять какие-то меры в связи со случившимся.

„Спорное видео Бальде и Роберто? Я узнал о нем спустя некоторое время, и, мягко говоря, был очень удивлен. Я поинтересовался в клубе ситуацией и знаю, что это была не официальная позиция, а заявление во время встречи с представителями СМИ, которые владеют правами на трансляцию Ла Лиги.

В таких ситуациях игроки часто даже не знают, с кем разговаривают. Это, конечно, не является оправданием, потому что, очевидно, о чем-то не позаботились, и в результате получилось очень плохо.

Насколько мне известно, клуб собирается принять какие-то меры в ответ на сложившуюся ситуацию“, - заявил Левандовски.

После начала полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины, президент „Барселоны“ записал видеообращение с поддержкой украинского народа.

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