Эстонские планетарист и астроном протестировали астрофотосъемку с помощью смартфона последней модели

А интерес планетариста Рауно Пильвика к астрономии начался в раннем возрасте с различных научно-фантастических книг, сериалов и фильмов. „Естественно, мне стало интересно, как все это работает во Вселенной. В университете этот интерес возродился благодаря моему учителю, астроному Яаку Яанисте“, — рассказывает он. „Теперь я стал планетаристом и инструктором астрономических наблюдений. Я занимаюсь развитием планетария Центра открытия энергии и провожу планетарное шоу“, — объясняет Пилвик, который также является преподавателем в различных космических кружках в Таллинне и Виймсе, и организует фестиваль астрономии вместе с Эстонским астрономическим обществом, чтобы расширить мировоззрение как детей, так и взрослых.

Марс рассказал, что его интерес к звездному небу начался, когда его учитель - астроном Пеэп Кальв - пригласил его понаблюдать за звездами в Таллиннской обсерватории. „Сегодня я тоже стал астрономом Таллиннской обсерватории. Моя ежедневная работа — проводить как научные, так и учебные астрономические наблюдения и знакомить с небесными телами с помощью телескопа. Кроме того, своей работой я могу побудить молодежь больше интересоваться космосом, потому что человечество получает много пользы от новых космических открытий и технологий“, — говорит Марс.

Благодаря автоматически регулируемой диафрагме объектива, группе объективов с высокой светочувствительностью и сенсорам смартфон P60 Pro с инновационной технологией P-серии Huawei позволяет снимать при слабом освещении или даже в полной темноте. Так что теперь можно запечатлеть на фото чарующее ночное небо, луну или игру света, и при этом сохранить резкость снимков с помощью искусственного интеллекта. А благодаря автофокусному объективу новая модель P60 Pro также может делать самые большие и лучшие среди смартфонов телефото снимки Луны.

По словам Марса, автоматические режимы сегодняшних камер смартфонов уже достаточно интеллектуальны и позволяют добиться хорошего результата даже при отсутствии навыков фотографии или в более скромных для съемки условиях. „Нот все же в случае с ночным небом рекомендуется выбирать режим Pro у модели P60 Pro - например, чтобы уменьшить светочувствительность сенсора камеры и делать снимки с более длинной выдержкой. Таким образом можно фотографировать тусклые объекты и ловить, например, метеоры в кадре“, — описывает свой опыт Пильвик.

Планетарист Пильвик и астроном Марс объясняют, что с помощью смартфона можно фотографировать небо и облака, мерцающие ночные тучи, а также атмосферные явления – такие как ореолы, северное сияние, метеоры, молнии, а также Млечный Путь и звезды. „Для получения наилучших результатов при фотографировании небесных тел нужно переходить от областей со световым загрязнением к более темным местам, а для съемки звездного неба необходимо, чтобы на нем не было Луны, потому что лунный свет делает фон неба ярким. Но детально запечатлеть Луну могут только смартфоны с самым лучшим оборудованием и технологиями“, — объясняет Марс, который говорит, что видимость и положение небесных тел на небесной сфере можно посмотреть на веб-порталах Heavens-Above или Time and Date, а прогнозы северного сияния следует искать на сайте Spaceweather. „Отличным приложением для изучения звездного неба и просмотра кульминаций небесных тел также является приложение под названием Stellarium“.

И Марс, и Пильвик с большим интересом приняли вызов и попытались сфотографировать ночное небо на новый телефон Huawei. „Если смартфон оснащен мощной камерой, то это помогает запечатлеть особые и прекрасные моменты. Отдельные устройства подходят и для фотографирования ночного неба и интересных атмосферных явлений. Так что начинающий астрофотограф может делать свои первые шаги со смартфоном, оснащенным хорошей камерой“, — замечает Марс.

Как Пильвик., так и Марс рекомендуют поохотиться с фотоаппаратом на мерцающие ночные облака белыми ночами в летний период. „Поскольку предсказать их появление невозможно, то их фотографирование — большая удача“, — отмечает Марс. Еще одно очень интересное явление летнего неба происходит каждый год в августе, когда в небе можно увидеть Персеиды. „Это метеоритный дождь, вызванный частицами, оставленными кометой Свифта-Туттля. Их прогнозируемый максимум — между 9 и 15 августа“, — отмечает Пильвик и рекомендует отправиться за город в место без светового загрязнения, чтобы запечатлеть падающие звезды. „Вы должны положить телефон на неподвижную поверхность или установить на штатив и делать фотографии с длинной выдержкой в любом направлении. Рано или поздно последовательные попытки приведут к желаемой цели“, — отмечают они.

Например, в случае с моделью P60 Pro светочувствительность сенсора телеобъектива находится на уровне зеркальной камеры - т.е. f 1,4, а благодаря стабилизатору изображения можно делать действительно резкие снимки или видео, которые уже не будут выглядеть просто размытыми кадрами, снятыми в темноте. И при этом даже самые мелкие ошибки в этих фотографиях исправляются искусственным интеллектом.

Такая технология камеры в значительной степени зависит от светочувствительных возможностей телефона, где только датчик основной камеры телефона имеет переменную диафрагму от f/1,4 до f/4,0. А мощный 3,5-кратный оптический и 10-кратный гибридный зум добавляют возможность добиться качественного результата даже для объектов, находящихся далеко от нас — например, таких как Луна.

Таким образом, различные режимы камеры модели P60 Pro — будь то ночной режим, портретная съемка или специальный режим, подходящий для фотографирования Луны — доступны для всех, предлагая при этом достойное качество даже для опытных фотолюбителей. Вам также не нужно беспокоиться о том, что телефон не выдержит долгой фотоохоты за ночными снимками, потому что модель P60 Pro имеет аккумулятор емкостью 4815 мАч, а благодаря быстрому зарядному устройству SuperCharge мощностью 88 Вт его можно зарядить наполовину всего за 10 минут. В обычном режиме батареи хватает даже на двое суток без единой подзарядки. Новую модель также можно заряжать с помощью беспроводного зарядного устройства мощностью 50 Вт, если возникнет такая необходимость.

В итоге можно отметить, что P-серия, уже завоевавшая сердца десятков миллионов пользователей в Европе, получила достойного преемника в виде модели P60 Pro, которая, вероятно, еще больше увеличит количество любителей этой серии и повысит интерес пользователей смарт-устройств к астрономии.