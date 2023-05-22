На шоссе Таллинн-Нарва заработали еще три камеры измерения скорости, из них две - в Ида-Вирумаа

Одна из камер расположена в деревне Пыдрусе волости Хальяла Ляэне-Вирумаа, а две - в деревне Котинука, что в волости Йыхви Ида-Вируского уезда, сообщил в понедельник департамент.

Камеры контроля скорости в Ида-Вирумаа расположены на 164-м километре шоссе Таллинн-Нарва, одна из них измеряет скорость в направлении Нарва-Таллинн, а другая - в направлении Таллинн-Нарва.

Камера контроля скорости в Ляэне-Вирумаа находится на 92,8-м километре шоссе Таллинн-Нарва и измеряет скорость в направлении Нарва-Таллинн.

В настоящее время в Эстонии установлены 67 камер для измерения скорости.

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