ЧП и криминал
22.05.2023, 15:46

Разбой в летнюю ночь. Добыча грабителя в парике, зимней шапке и темных очках составила 210 евро

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.„У меня было шок, в какой-то момент я вообще перестала понимать, что происходит“, - сказала в суде работница бензозаправки.

Летом 2021 года на Таммсааре теэ в Таллинне было совершено довольно необычное для нынешней Эстонии преступление: глубокой ночью молодой человек, замаскировавшись подручными средствами, ограбил бензозаправочную станцию, угрожая оружием. Добыча оказалась невелика, тем не менее грабитель отправился на решетку на несколько лет. Работница АЗС получила психологическую травму на всю жизнь, пишет издание Eesti Päevaleht.

Брюки, светлый парик, медицинская маска, ярко-синяя вязаная шапка и солнечные очки. В таком виде 16 июня около трех часов ночи на автозаправку Olerex заявился Рауль Йоханнес Йокиниеми (24).

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