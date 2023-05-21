Ховард Фрайер пришел на помощь покинувшим турнир финским ребятам: в Эстонии к таким вещам должна быть нулевая терпимость

Тренер финского клуба Антти Песонен рассказал, что сначала расистским словом оскорбили темнокожего игрока MuKi на линии штрафных бросков, а после этого эстонские подростки также нацелились на финского игрока азиатского происхождения. Но на этом дело не закончилось, так как после матча некоторые эстонские мальчишки не захотели пожимать руку темнокожим финским помощникам тренера.

Позже выяснилось, что с игроком азиатского происхождения уже во время предматчевой разминки обращались неадекватно.

„На мой взгляд, это исключает возможность того, что в игре зашкаливали эмоции или что у медали было две стороны“, — сказал Манне Пюйккё, главный тренер мальчишек MuKi U12.

Фрайер протянул руку помощи

Бывший игрок „Калев/Крамо“ Ховард Фрайер, который в настоящее время работает тренером в Эстонии, в воскресенье организовал тренировку для молодежи MuKi на спортивной площадке в Кристийне. Целью тренировки было доставить положительные эмоции мальчикам, которые разочаровались в турнире Nord Cup.

„У меня есть знакомая финка, и она написала мне, что такое случилось. Сын ее подруги был тем чернокожим мальчиком. Я сразу же спросил, чем могу помочь, потому что мне очень жаль, что это случилось с ребятами“, — рассказал Фрайер Delfi.

„Я сказал ей, что у меня сегодня свободное время, и если их это устраивает, пусть приходят ко мне, чтобы мы могли заняться чем-нибудь веселым“, — добавил он.

Ховард Фрайер, чья 15-летняя дочь Кайла является членом молодежной сборной Эстонии, сказал, что ее малышке также пришлось столкнуться с расизмом на здешних соревнованиях. „Я не могу говорить об этих ситуациях более подробно, но это было. У меня есть еще один друг, у которого также темнокожий сын, и с ним случилось то же самое“.

„Теперь родители и тренеры должны начать разговаривать с детьми. Нам нужна нулевая терпимость к таким вещам в эстонском баскетбольном сообществе“, — выразил надежду Ховард Фрайер, что эстонское баскетбольное сообщество извлекло хороший урок из произошедшего в субботу инцидента.

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