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21.05.2023, 17:06

Модернизацию эстонской авиабазы Эмари проведут в 2024 году: истребители перебазируются в Латвию

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Эмари, 10.05.2023
Эмари, 10.05.2023
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

В следующем году истребители союзников НАТО, выполняющие миссию по защите воздушного пространства стран Балтии, временно перебазируются в Латвию, потому что на эстонской авиабазе Эмари в 2024 году пройдет модернизация аэродрома. Истребители союзников вернутся в Эстонию после завершения работ в начале 2025 года.

Модернизация Эмари, как пишет RusERR, ссылаясь на Министерство обороны Эстонии, будет проходить с весны до осени 2024 года. В это время миссия по защите воздушного пространства стран Балтии будет осуществляться с латвийской авиабазы Лиелварде. Дополнительно воздушное пространство стран Балтии будут охранять истребители союзников, базирующиеся в литовском Шяуляе.

Ремонтные работы в Эмари затронут покрытие аэродрома и инженерные системы.

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