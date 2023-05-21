Модернизацию эстонской авиабазы Эмари проведут в 2024 году: истребители перебазируются в Латвию(7)
В следующем году истребители союзников НАТО, выполняющие миссию по защите воздушного пространства стран Балтии, временно перебазируются в Латвию, потому что на эстонской авиабазе Эмари в 2024 году пройдет модернизация аэродрома. Истребители союзников вернутся в Эстонию после завершения работ в начале 2025 года.
Модернизация Эмари, как пишет RusERR, ссылаясь на Министерство обороны Эстонии, будет проходить с весны до осени 2024 года. В это время миссия по защите воздушного пространства стран Балтии будет осуществляться с латвийской авиабазы Лиелварде. Дополнительно воздушное пространство стран Балтии будут охранять истребители союзников, базирующиеся в литовском Шяуляе.
Ремонтные работы в Эмари затронут покрытие аэродрома и инженерные системы.
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