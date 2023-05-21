Организатор турнира о расистском инциденте: оскорбление, видимо, было личным

Инцидент произошел в матче турнира среди юношей до 12 лет, где MuKi встретился с Kohila SK.

Тренер финского клуба Антти Песонен рассказал, что сначала расистским словом оскорбили темнокожего игрока MuKi на линии штрафных бросков, а после этого эстонские подростки также нацелились на финского игрока азиатского происхождения. Но на этом дело не закончилось, так как после матча некоторые эстонские мальчишки не захотели пожимать руку темнокожим финским помощникам тренера.

В итоге организаторы решили наложить на отдельных игроков дисквалификацию на один матч, так как посчитали, что наказание всей команды Кохила плохо отразится на других участниках турнира.

Ууэхендрик дал Delfi краткий комментарий по поводу инцидента, но позже пообещал более подробно проанализировать тему в письме.

„Это все, что я могу сейчас прокомментировать: когда мы узнали об этом, я сразу же начал выяснять, что именно произошло“, — сказал Ууэхендрик.

„Тот факт, что судьи не отметили эту ситуацию, в конечном итоге стал решающим при принятии решения. Должно быть, это оскорбление действительно было очень личным, потому что публичного оскорбления по всему залу не было, и произошло все в самом конце игры“, — добавил главный судья турнира.

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