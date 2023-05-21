Скандал! Финны обвинили молодых эстонских игроков в расизме и покинули таллиннский турнир

Инцидент произошел в матче турнира среди юношей до 12 лет, где финнский MuKi встретился с эстонской командой Kohila SK.

Тренер финского клуба Антти Песонен рассказал, что сначала расистским словом оскорбили темнокожего игрока MuKi на линии штрафных бросков, а после этого эстонские подростки также нацелились на финского игрока азиатского происхождения. Но на этом дело не закончилось, так как после матча некоторые эстонские мальчишки не захотели пожимать руку темнокожим финским помощникам тренера.

Позже выяснилось, что с игроком азиатского происхождения уже во время предматчевой разминки обращались неадекватно.

„На мой взгляд, это исключает возможность того, что в игре зашкаливали эмоции или что у медали было две стороны“, — сказал Манне Пюйккё, главный тренер мальчишек MuKi U12. „Эти люди никогда раньше не встречались, и мысль о том, что что-то подобное начинается еще до матча… Ну, это добавляет недоумения. Однако баскетбол — это та жизнь, в которой меньше всего можно ожидать чего-то подобного“, — добавил разочарованный тренер.

Тренер финнов также рассказал о расистском поведении тренеру парней из Кохила, который приказал игрокам извиниться перед соперниками.

По словам тренера, неоднократные высказывания и отказ от рукопожатия показали, что это не сиюминутная прихоть отдельных игроков, и с турнира следует снять всю команду.

„Наша точка зрения заключалась также в том, что турнир для двоих наших игроков был полностью испорчен. Один из них плакал вечером - он не пошел с нами, когда мы гуляли, и сегодня не пришел играть. Он просто сидит в кровати и смотрит видео, хотя обычно он активный“, — сказал Песонен.

В итоге организаторы решили наложить на отдельных игроков дисквалификацию на один матч, так как посчитали, что наказание всей команды Кохила плохо отразится на других участниках турнира.

„Мы ответили, что спасибо, но это неприемлемо, потому что такое решение противоречит всем правилам Международного союза баскетбола“, — пояснил Песонен.