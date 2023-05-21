Скандал! Финны обвинили молодых эстонских игроков в расизме и покинули таллиннский турнир(145)
Helsingin Sanomat сообщает, что финский баскетбольный клуб Munkkiniemi Kisapojat решил покинуть молодежный турнир в Таллинне, потому что к его участникам относились расистски.
Инцидент произошел в матче турнира среди юношей до 12 лет, где финнский MuKi встретился с эстонской командой Kohila SK.
Тренер финского клуба Антти Песонен рассказал, что сначала расистским словом оскорбили темнокожего игрока MuKi на линии штрафных бросков, а после этого эстонские подростки также нацелились на финского игрока азиатского происхождения. Но на этом дело не закончилось, так как после матча некоторые эстонские мальчишки не захотели пожимать руку темнокожим финским помощникам тренера.
Позже выяснилось, что с игроком азиатского происхождения уже во время предматчевой разминки обращались неадекватно.
„На мой взгляд, это исключает возможность того, что в игре зашкаливали эмоции или что у медали было две стороны“, — сказал Манне Пюйккё, главный тренер мальчишек MuKi U12. „Эти люди никогда раньше не встречались, и мысль о том, что что-то подобное начинается еще до матча… Ну, это добавляет недоумения. Однако баскетбол — это та жизнь, в которой меньше всего можно ожидать чего-то подобного“, — добавил разочарованный тренер.
Тренер финнов также рассказал о расистском поведении тренеру парней из Кохила, который приказал игрокам извиниться перед соперниками.
По словам тренера, неоднократные высказывания и отказ от рукопожатия показали, что это не сиюминутная прихоть отдельных игроков, и с турнира следует снять всю команду.
„Наша точка зрения заключалась также в том, что турнир для двоих наших игроков был полностью испорчен. Один из них плакал вечером - он не пошел с нами, когда мы гуляли, и сегодня не пришел играть. Он просто сидит в кровати и смотрит видео, хотя обычно он активный“, — сказал Песонен.
В итоге организаторы решили наложить на отдельных игроков дисквалификацию на один матч, так как посчитали, что наказание всей команды Кохила плохо отразится на других участниках турнира.
„Мы ответили, что спасибо, но это неприемлемо, потому что такое решение противоречит всем правилам Международного союза баскетбола“, — пояснил Песонен.
Поговорив с родителями, MuKi в субботу решил, что обе команды клуба выйдут из турнира.
К сожалению, клуб не смог сразу покинуть Эстонию: „Мы пытаемся выяснить, что ребята могли бы здесь сделать. И погода действительно хорошая, так что приятно находиться на улице“, — сказал Песонен.
„Кажется очень сомнительным, что мы приедем сюда снова. Возможно, в будущем мы рассмотрим другие варианты“, — добавил Пюйккё, что в будущем он не приедет играть в Эстонию.
Эстонский баскетбольный союз осудил поведение юных игроков Кохила
По словам генерального секретаря эстонского Баскетбольного союза Кейо Кухи, который сейчас находится в Мюнхене на конференции ФИБА, он узнал об инциденте через финские СМИ.
„Я узнал, что что-то произошло, и увидел новость на сайте финского издания. Баскетбольный союз пока никак не отреагировал, для нас это сюрприз“, — сказал Кухи.
„Мы на 100% осуждаем все, что связано с расизмом. Но, к сожалению, у нас слишком мало информации, чтобы говорить об этом что-то еще“, — сказал Кухи и добавил, что финский союз не связывался с ними.
Герд Кийли, руководитель отдела коммуникаций баскетбольного союза, согласен с Кухи: „Грустно, если это было так. В какой-то мере это иллюстрирует ситуацию нашими с детьми , что не соответствует сегодняшним ценностям“.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.