Пенсия – не время скучать! Кружки и мероприятия для пожилых в разных городах
С приходом тепла хочется меньше сидеть в четырех стенах. Но далеко не все пожилые люди знают, чем можно себя занять, не отлучаясь далеко от дома. „МК-Эстония“ собрала мероприятия, занятия и развлечения в разных районах Таллинна и в других городах, которые пенсионеры могут посетить бесплатно или за небольшие деньги.
ТАЛЛИНН
Кесклинн
Управа района Кесклинн устраивает различные бесплатные мероприятия для пенсионеров, а также такие, для участия в которых возраст не имеет значения.
18 мая в 17:00 – вечер танцев в Таллиннском доме учителей по адресу Ратушная пл., 14. Управа района хочет сделать такие вечера ежемесячной традицией.
Также управа района устраивает экскурсии. Информации обо всех экскурсиях пока нет, но в августе состоится традиционная поездка в Пюхтицу.
Если мероприятие для узкого круга – только для пожилых района Кесклинн, управа рассылает им персональные приглашения. Уточнить любую информацию можно по телефону 645 7200.
Кроме того, весной и летом в Кесклинне проходит много спортивных мероприятий без ограничений по возрасту.
23 и 30 мая на Певческом поле – бесплатные тренировки по диск-гольфу. Место встречи – летнее кафе, до которого ведет аллея от ворот Мере. Занятие длится 75 минут, нужна предварительная регистрация.
18, 25 мая и 1 июня – бесплатные тренировки по бегу, которые проводят тренеры Nike Run Club. Во время тренировок будут делать упор на улучшение техники бега, поэтому будет много беговых и силовых упражнений. Начало в 19:00, встреча у памятника „Русалка“, длительность тренировки – 1 час.
С конца мая по конец августа – тренировки по йоге и бачате. Информация скоро появится.
Кристийне
Пенсионеры Кристийне могут поучаствовать в тренировках на свежем воздухе по четвергам в 12 часов. Тренировки проходят с 25 мая по 5 октября. Место встречи – у льва в парке Лёвенру.
27 мая в парке Лёвенру будет два мероприятия: в 10:00 начнется ярмарка, в 13:00 – Венецианский карнавал.
Летом каждую среду в 19:00 в парке будут выступать лучшие музыканты Эстонии. Дополнительную информацию можно получить в управе района по телефону 645 7100.
При центре деятельности Кристийне по адресу Сыпрузе пст, 5, бесплатно либо за символическую плату (от 1 до 3 евро) работают кружки и проходят разные мероприятия.
Центр предлагает следующие занятия: каллиграфия, различные танцы, гимнастику, немецкий язык на базе русского, роспись по фарфору и т. д. Дополнительную информацию можно получить по телефону центра 651 2700.
Ласнамяэ
„Мы стараемся предлагать различного рода мероприятия и досуг для любых возрастов и на любой вкус. Управа района Ласнамяэ проводит различные тренировки, в том числе и для людей пожилого возраста. В начале апреля стартовала серия тренировок по скандинавской ходьбе. Весь май они проходят по вторникам в 11 часов в парке Паэ“, – отмечает старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко и перечисляет другие ближайшие мероприятия:
17 мая в 18:00 – концерт в парке Тондилоо, где для гостей выступит Отть Лепланд.
18 мая в 17:00 на эстонском языке и 19 мая в 17:00 на русском языке пройдет экскурсия по Ülemiste City.
25 мая – народный забег в парке Паэ, участвовать в котором управа приглашает жителей всех возрастов. Дистанцию в 5,1 км можно пробежать, а можно и пройти пешком.
„Так как мы отмечаем в этом году юбилей района, мероприятий в ближайшие четыре месяца будет особенно много, и еще не все анонсированы, так как ведутся подготовительные работы. Подробную информацию обо всех предстоящих мероприятиях можно всегда найти на домашней странице районной управы или в фейсбуке. Также информацию обо всех мероприятиях на ближайший месяц мы анонсируем в газете „Ласнамяэ“, – добавляет старейшина района.
Помимо мероприятий, различную деятельность, в том числе и разно-образные кружки по интересам, предлагает социальный центр Ласнамяэ. Для русскоязычных пенсионеров есть занятия по английскому, немецкому, эстонскому. Также есть рукоделие, тренировки памяти, танцы, караоке, гимнастика, садоводство, йога, рисование и другие. Цены – от 1 до 3 евро в месяц.
Уточнить информацию о кружках и их расписание можно по телефонам 621 8998, 5301 0410. О проводимым в районе мероприятиях – по телефонам управы 645 7700, 645 7718
Пирита
Управа района Пирита организует много бесплатных мероприятий, в том числе концертов, занятий, танцев.
25 мая с 18:00 до 19:30 жителей района будут учить скандинавской ходьбе. Место встречи: Pirita Tervisesporti Maja, Румму теэ, 3. Тренировки бесплатны для всех, трости можно взять напрокат бесплатно на месте. Два занятия пройдут также в июне.
Начиная с 16 июня каждую вторую пятницу в 18:00 на пляже Пирита будут проходить бесплатные занятия по сальсе и бачате для всех желающих. Сбор у серф-клуба на Йыэсуу теэ, 7.
В социальном центре Пирита есть кружки для пенсионеров. Стоимость занятий – 3–4 евро. Кружков на русском языке нет, но есть много активностей, где язык не важен – например, гимнастика или кружок искусства. Узнать расписание и цены можно по телефону 606 9050.
Также пожилые могут найти для себя что-то интересное в центре досуга Пирита. Например, по средам там проводят занятия по пилатесу только для мужчин, а по понедельникам и средам – гимнастика для женщин. Подробности можно узнать по телефону центра 645 7625.
Мустамяэ
Управа Мустамяэ проводит много мероприятий этой весной и летом, и большинство из них – для пожилых людей.
Ближайшие события:
20 мая в 11:00 – весенняя ярмарка в парке „Мянни“. В 17:00 на сцену выйдет исполнительница INGER.
24 и 31 мая в 16:00 – игра мелькки (финские кегли) в парке „Мянни“ (по средам).
31 мая в13:00 – садовый праздник Дневного центра Мустамяэ (Эхитаяте теэ, 82), выступит Марью Ляник.
Каждый понедельник до 28 августа с 11:00 до 12:00 на стадионе „Кадака“ по адресу Вильде теэ, 120, проходят бесплатные оздоровительные тренировки для пожилых.
Узнать расписание мероприятий на другие месяцы и получить более подробную информацию можно в управе района по телефонам 645 7500, 645 7511.
Также дневной центр Мустамяэ предлагает различные кружки: гимнастики, танцев, искусства и т. д. Русскоязычные пенсионеры могут изучать эстонский язык. Стоимость – 3 евро. Подробную информацию о кружках можно получить по телефону 653 2723.
Нымме
Различные виды досуга для пожилых людей организует и Ныммеский центр досуга, в который входят дневные центры Валдеку и Пяэскюла. В них есть группы по интересам: школа для пожилых людей, изучение языков (английский, немецкий), вязание, клуб игры на аккордеоне, боулинг-клуб, ходьба с тростью, ручная работа, керамика, приготовление еды, настольные игры, рисование, шахматы, танцы и многое другое.
Узнать подробнее о занятиях можно по телефону 672 3125.
Пыхья-Таллинн
Управа Пыхья-Таллинна предлагает различные занятия для пожилых, а также заинтересованных любых возрастов.
„С сентября по май в каждую последнюю среду месяца проходят лекции в Пыхья-Таллиннской Академии для пожилых. Встреча академии состоится 31 мая в 12 часов на эстонском языке и в 14 часов на русском языке в Общественном центре Пыхья-Таллинна по адресу Кари, 13. Академию с лекцией посетят провизор Карин Аламаа-Аас и студент-провизор Сабрина Маха“, – рассказывает старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.
„Участников любого возраста управа ждет на еженедельные бесплатные тренировки по скандинавской ходьбе, которые начинаются каждый четверг в 11:00 на Штромке по адресу Пельгуранна, 58, – продолжает старейшина района. – Если нет своих палок для ходьбы, то их одолжит тренер. Также управа организует бесплатные экскурсии“.
18 мая – поездка на мызы Сагади и Палмсе. Регистрация открыта для всех жителей Пыхья-Таллинна вне зависимости от возраста. Зарегистрироваться можно 10 мая с 10:00 до 16:00 по телефону 645 7009.
Также, отмечает Пихлап, в Пыхья-Таллинне действует социальный центр с широким выбором кружков по интересам. Можно заниматься рукоделием, посещать оздоровительные тренировки. Есть курсы эстонского и английского языков и тренировки памяти. Участие стоит около 3 евро в месяц. Учебный год завершается в конце мая, и снова посещать кружки и тренировки в социальном центре можно будет с осени.
Кроме того, в Пыхья-Таллиннском социальном центре проходят встречи книжного клуба (на эстонском языке) и бесплатные концерты. Социальный центр устраивает также платные выездные экскурсии и посещение театра. Подробнее о работе центра можно узнать по телефону 611 7646 или на месте по адресу Сыле, 61а.
Хааберсти
В Хааберсти пожилые могут провести досуг в дневном центре района по адресу Ыйсмяэ теэ, 24.
„В этом сезоне в дневном центре работает много различных кружков. Можно изучать языки, в том числе – эстонский. В индивидуальном порядке можно научиться работать со смарт-устройствами. Есть спортивные кружки, йога, гимнастика для пожилых. Занятия подойдут как для продвинутых спортсменов, так и для начинающих, – рассказывает старейшина Хааберсти Олег Сильянов. – Работают кружки танцев, хор как для мужчин, так и для женщин, кружки рукоделия, можно научиться работать с деревом“
В помещении дневного центра, отмечает старейшина, есть корона и бильярд. Кроме того, в дневном центре оборудован небольшой спортивный зал с гребными и велотренажерами, тренажерами для ходьбы и для силовой тренировки. Можно провести тренировку на стенке. Есть площадка для игры в диск-гольф.
Все услуги доступны за небольшую плату и по предварительной регистрации. Получить всю информацию можно на месте или по телефону 5624 2925.
МААРДУ
Руководитель пресс-службы Маардуской горуправы Елена Кацуба рассказывает, что город предлагает пожилым людям различные возможности для организации и проведения досуга. Деятельность по интересам, в том числе и для пенсионеров, проходит под крышей маардуского Rahvamaja (Карьяэри, 4). Все занятия для пожилых людей бесплатны.
Оздоровительная гимнастика для людей старшего возраста, цель которой – движение, физическая активность, бодрость и хорошее настроение. При хорошей погоде пенсионеры могут заниматься на сцене на открытом воздухе во дворе Rahvamaja. Занятия проходят по понедельникам, средам и пятницам с 10:00.
„В среду многие из тех, кто занимался физкультурой, остаются в Rahvamaja, чтобы продолжить свой досуг в танцевальном коллективе для пожилых людей „Elurõõm“ – „Жить с радостью“, – отмечает Елена Кацуба. – Занятия проходят по средам в 11 часов“.
Заниматься танцами пожилые жители Маарду, добавляет Кацуба, могут и в танцевальном коллективе „Бэлла“. Женщины в возрасте от 40 до 70 лет трижды в неделю собираются в танцевальном зале Rahvamaja (в четверг в 18:45, в субботу в 10:30 и воскресенье в 15:00) и танцуют, в репертуаре – более 100 видов танцев разных народов мира.
В понедельник в 16:00 желающих заниматься пением пенсионеров Маарду ждет хор „Радуга“.
„Третий год в Rahvamaja занимается Маардуский городской хор, где поют вокалисты и молодого возраста, и постарше. Хористы исполняют классические произведения, много песен на эстонском языке, есть в репертуаре и народные песни. Хор занимается 2 раза в неделю – во вторник в 18:45 и в субботу 10:00, – продолжает Елена Кацуба. – Украинское общество „Ятрань“ ждет пожилых людей в Rahvamaja по средам в 17:00 разучивать украинские песни и танцы. По средам и пятницам в 18:00 женщины разных возрастов могут посетить театр мод „Натали“, также в Rahvamaja“.
По всем вопросам относительно деятельности студий и контактов руководителей можно обратиться к администратору Rahvamaja по телефону 606 0856.
Несколько раз в год для пожилых людей в Маардуском центре культуры и информации (Кеэмикуте, 12В) устраивают бесплатные концерты.
3 июня в 16:00 в Маардуском центре досуга – творческий вечер-встреча для бывших работников Маардуского химзавода.
Дополнительную информацию о мероприятиях Маардуского центра культуры и информации можно получить по телефону 605 7372.
КОХТЛА-ЯРВЕ
„При Центре культуры Кохтла-Ярве и относящемся к нему творческом центре „Вахтра“ в части города Ярве работают различные танцевальные коллективы для взрослых всех возрастов. Есть возможность петь в хоре или обучаться игре на пианино, синтезаторе, гармони или баяне в музыкальной студии. Работают кружки росписи по дереву, авторской куклы, изобразительного и прикладного искусства, а также кружок славянских традиций“, – говорит специалист по коммуникациям управы Кохтла-Ярве Надежда Пахка.
Она рассказывает, что в клубе Ахтме работает степ-студия для взрослых всех возрастов, хор, ансамбль любителей русской песни и объединяющий около 140 человек клуб „Ветеран“, регулярно проводящий мероприятия с программой для людей почетного возраста.
В клубе „Ору“ проводит свои репетиции один из местных ансамблей народной песни. Также в дневных центрах города собираются различные общества пенсионеров, сгруппировавшиеся по каким-либо интересам или бывшему роду деятельности (например, шахтеры, медики).
„В каждом клубе раз в месяц проходят мероприятия с танцами и выступлениями местных коллективов для публики старшего возраста, – отмечает Надежда Пахка. – Ежемесячно Центр культуры Кохтла-Ярве проводит фольклорный праздник Rahvakultuuri killukesed – „Фрагменты народной культуры“, привлекающий в больше степени зрителей старшего возраста“.
Узнать обо всех мероприятиях в клубе „Ахтме“ можно по телефону 332 2171. С Центром культуры Кохтла-Ярве можно связаться по телефону 336 6169.
ЙЫХВИ
„В волости Йыхви пожилые люди могут вместе посещать два разных дневных центра, – говорит помощник старейшины волости Ингрид Спиц. – Один центр находится в здании самоуправления Йыхви, там же действует общественная организация „Йыхвиское общество пенсионеров“, где собираются активные пенсионеры, желающие участвовать в совместных мероприятиях. Они организуют совместные поездки в разные места Эстонии, а также совместные посещения театров, приглашают лекторов, проводят встречи с руководителями самоуправления и т. д. При обществе пенсионеров также действует танцевальный коллектив Värten, в котором пожилые люди могут участвовать бесплатно“.
Второй дневной центр находится в здании Йыхвиского центра по уходу на Кааре, 3.
„В Йыхви есть национальные сообщества: венгерско-финское, белорусское. Также стоит отметить деятельность общества песни и фольклора Vene Laul, в котором активны в основном люди пожилого возраста. Все общества финансово поддерживаются муниципалитетом, – добавляет Спиц. – На самом деле в Йыхви достаточно различных мероприятий и возможностей для пожилых людей. Все это совершенно бесплатно – нужна только инициатива и желание участвовать“.
Задать вопросы управе волости можно по телефону 336 3741.
СИЛЛАМЯЭ
Светлана Прокофьева, директор попечительского учреждения Sügis (подведомственно горуправе и в которое входят два дневных центра для пожилых людей, „Мерелайне“ и „Феникс“), говорит, что в городе проходят самые разные мероприятия для пожилых людей. В мае можно посетить следующие:
Центр „Феникс“:
18 мая в 12:00 – мастер-класс О. Герасимовой „Превращение из ненужного в нужное“.
Центр „Мерелайне“:
17 мая в 17:00 – музыкальный вечер с А. Городничевым. В программе чаепитие и танцы.
31 мая в 12:00 – лекция „Сортировка мусора“ от специалиста по окружающей среде г. Силламяэ А. Невента и инспектора по надзору горуправления С. Леонтьевой.
Узнать расписание мероприятий центра „Феникс“ можно по телефону 5569 4457, центра „Мерелайне“ – 397 1246.