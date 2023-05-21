Пенсия – не время скучать! Кружки и мероприятия для пожилых в разных городах

Центр предлагает следующие занятия: каллиграфия, различные танцы, гимнастику, немецкий язык на базе русского, роспись по фарфору и т. д. Дополнительную информацию можно получить по телефону центра 651 2700.

При центре деятельности Кристийне по адресу Сыпрузе пст, 5, бесплатно либо за символическую плату (от 1 до 3 евро) работают кружки и проходят разные мероприятия.

Летом каждую среду в 19:00 в парке будут выступать лучшие музыканты Эстонии. Дополнительную информацию можно получить в управе района по телефону 645 7100.

27 мая в парке Лёвенру будет два мероприятия: в 10:00 начнется ярмарка, в 13:00 – Венецианский карнавал.

Пенсионеры Кристийне могут поучаствовать в тренировках на свежем воздухе по четвергам в 12 часов. Тренировки проходят с 25 мая по 5 октября. Место встречи – у льва в парке Лёвенру.

18, 25 мая и 1 июня – бесплатные тренировки по бегу, которые проводят тренеры Nike Run Club. Во время тренировок будут делать упор на улучшение техники бега, поэтому будет много беговых и силовых упражнений. Начало в 19:00, встреча у памятника „Русалка“, длительность тренировки – 1 час.

23 и 30 мая на Певческом поле – бесплатные тренировки по диск-гольфу. Место встречи – летнее кафе, до которого ведет аллея от ворот Мере. Занятие длится 75 минут, нужна предварительная регистрация.

Кроме того, весной и летом в Кесклинне проходит много спортивных мероприятий без ограничений по возрасту.

Если мероприятие для узкого круга – только для пожилых района Кесклинн, управа рассылает им персональные приглашения. Уточнить любую информацию можно по телефону 645 7200.

Также управа района устраивает экскурсии. Информации обо всех экскурсиях пока нет, но в августе состоится традиционная поездка в Пюхтицу.

Управа района Кесклинн устраивает различные бесплатные мероприятия для пенсионеров, а также такие, для участия в которых возраст не имеет значения.

25 мая с 18:00 до 19:30 жителей района будут учить скандинавской ходьбе. Место встречи: Pirita Tervisesporti Maja, Румму теэ, 3. Тренировки бесплатны для всех, трости можно взять напрокат бесплатно на месте. Два занятия пройдут также в июне.

Уточнить информацию о кружках и их расписание можно по телефонам 621 8998, 5301 0410. О проводимым в районе мероприятиях – по телефонам управы 645 7700, 645 7718

Помимо мероприятий, различную деятельность, в том числе и разно-образные кружки по интересам, предлагает социальный центр Ласнамяэ. Для русскоязычных пенсионеров есть занятия по английскому, немецкому, эстонскому. Также есть рукоделие, тренировки памяти, танцы, караоке, гимнастика, садоводство, йога, рисование и другие. Цены – от 1 до 3 евро в месяц.

„Так как мы отмечаем в этом году юбилей района, мероприятий в ближайшие четыре месяца будет особенно много, и еще не все анонсированы, так как ведутся подготовительные работы. Подробную информацию обо всех предстоящих мероприятиях можно всегда найти на домашней странице районной управы или в фейсбуке. Также информацию обо всех мероприятиях на ближайший месяц мы анонсируем в газете „Ласнамяэ“, – добавляет старейшина района.

25 мая – народный забег в парке Паэ, участвовать в котором управа приглашает жителей всех возрастов. Дистанцию в 5,1 км можно пробежать, а можно и пройти пешком.

18 мая в 17:00 на эстонском языке и 19 мая в 17:00 на русском языке пройдет экскурсия по Ülemiste City.

„Мы стараемся предлагать различного рода мероприятия и досуг для любых возрастов и на любой вкус. Управа района Ласнамяэ проводит различные тренировки, в том числе и для людей пожилого возраста. В начале апреля стартовала серия тренировок по скандинавской ходьбе. Весь май они проходят по вторникам в 11 часов в парке Паэ“, – отмечает старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко и перечисляет другие ближайшие мероприятия:

Различные виды досуга для пожилых людей организует и Ныммеский центр досуга, в который входят дневные центры Валдеку и Пяэскюла. В них есть группы по интересам: школа для пожилых людей, изучение языков (английский, немецкий), вязание, клуб игры на аккордеоне, боулинг-клуб, ходьба с тростью, ручная работа, керамика, приготовление еды, настольные игры, рисование, шахматы, танцы и многое другое.

Также дневной центр Мустамяэ предлагает различные кружки: гимнастики, танцев, искусства и т. д. Русскоязычные пенсионеры могут изучать эстонский язык. Стоимость – 3 евро. Подробную информацию о кружках можно получить по телефону 653 2723.

Узнать расписание мероприятий на другие месяцы и получить более подробную информацию можно в управе района по телефонам 645 7500, 645 7511.

Каждый понедельник до 28 августа с 11:00 до 12:00 на стадионе „Кадака“ по адресу Вильде теэ, 120, проходят бесплатные оздоровительные тренировки для пожилых.

Управа Мустамяэ проводит много мероприятий этой весной и летом, и большинство из них – для пожилых людей.

Также пожилые могут найти для себя что-то интересное в центре досуга Пирита. Например, по средам там проводят занятия по пилатесу только для мужчин, а по понедельникам и средам – гимнастика для женщин. Подробности можно узнать по телефону центра 645 7625.

В социальном центре Пирита есть кружки для пенсионеров. Стоимость занятий – 3–4 евро. Кружков на русском языке нет, но есть много активностей, где язык не важен – например, гимнастика или кружок искусства. Узнать расписание и цены можно по телефону 606 9050.

Начиная с 16 июня каждую вторую пятницу в 18:00 на пляже Пирита будут проходить бесплатные занятия по сальсе и бачате для всех желающих. Сбор у серф-клуба на Йыэсуу теэ, 7.

„В этом сезоне в дневном центре работает много различных кружков. Можно изучать языки, в том числе – эстонский. В индивидуальном порядке можно научиться работать со смарт-устройствами. Есть спортивные кружки, йога, гимнастика для пожилых. Занятия подойдут как для продвинутых спортсменов, так и для начинающих, – рассказывает старейшина Хааберсти Олег Сильянов. – Работают кружки танцев, хор как для мужчин, так и для женщин, кружки рукоделия, можно научиться работать с деревом“

Кроме того, в Пыхья-Таллиннском социальном центре проходят встречи книжного клуба (на эстонском языке) и бесплатные концерты. Социальный центр устраивает также платные выездные экскурсии и посещение театра. Подробнее о работе центра можно узнать по телефону 611 7646 или на месте по адресу Сыле, 61а.

Также, отмечает Пихлап, в Пыхья-Таллинне действует социальный центр с широким выбором кружков по интересам. Можно заниматься рукоделием, посещать оздоровительные тренировки. Есть курсы эстонского и английского языков и тренировки памяти. Участие стоит около 3 евро в месяц. Учебный год завершается в конце мая, и снова посещать кружки и тренировки в социальном центре можно будет с осени.

18 мая – поездка на мызы Сагади и Палмсе. Регистрация открыта для всех жителей Пыхья-Таллинна вне зависимости от возраста. Зарегистрироваться можно 10 мая с 10:00 до 16:00 по телефону 645 7009.

„Участников любого возраста управа ждет на еженедельные бесплатные тренировки по скандинавской ходьбе, которые начинаются каждый четверг в 11:00 на Штромке по адресу Пельгуранна, 58, – продолжает старейшина района. – Если нет своих палок для ходьбы, то их одолжит тренер. Также управа организует бесплатные экскурсии“.

„С сентября по май в каждую последнюю среду месяца проходят лекции в Пыхья-Таллиннской Академии для пожилых. Встреча академии состоится 31 мая в 12 часов на эстонском языке и в 14 часов на русском языке в Общественном центре Пыхья-Таллинна по адресу Кари, 13. Академию с лекцией посетят провизор Карин Аламаа-Аас и студент-провизор Сабрина Маха“, – рассказывает старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.

В помещении дневного центра, отмечает старейшина, есть корона и бильярд. Кроме того, в дневном центре оборудован небольшой спортивный зал с гребными и велотренажерами, тренажерами для ходьбы и для силовой тренировки. Можно провести тренировку на стенке. Есть площадка для игры в диск-гольф.

Все услуги доступны за небольшую плату и по предварительной регистрации. Получить всю информацию можно на месте или по телефону 5624 2925.

МААРДУ

Руководитель пресс-службы Маардуской горуправы Елена Кацуба рассказывает, что город предлагает пожилым людям различные возможности для организации и проведения досуга. Деятельность по интересам, в том числе и для пенсионеров, проходит под крышей маардуского Rahvamaja (Карьяэри, 4). Все занятия для пожилых людей бесплатны.

Оздоровительная гимнастика для людей старшего возраста, цель которой – движение, физическая активность, бодрость и хорошее настроение. При хорошей погоде пенсионеры могут заниматься на сцене на открытом воздухе во дворе Rahvamaja. Занятия проходят по понедельникам, средам и пятницам с 10:00.

„В среду многие из тех, кто занимался физкультурой, остаются в Rahvamaja, чтобы продолжить свой досуг в танцевальном коллективе для пожилых людей „Elurõõm“ – „Жить с радостью“, – отмечает Елена Кацуба. – Занятия проходят по средам в 11 часов“.

Заниматься танцами пожилые жители Маарду, добавляет Кацуба, могут и в танцевальном коллективе „Бэлла“. Женщины в возрасте от 40 до 70 лет трижды в неделю собираются в танцевальном зале Rahvamaja (в четверг в 18:45, в субботу в 10:30 и воскресенье в 15:00) и танцуют, в репертуаре – более 100 видов танцев разных народов мира.

В понедельник в 16:00 желающих заниматься пением пенсионеров Маарду ждет хор „Радуга“.