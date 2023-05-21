Хватит слезы лить: какие средства помогут в борьбе с аллергией?

Вылечиться от аллергии совсем нельзя. Но можно организовать гипоаллергенный быт, скорректировать гипоаллергенную диету – исключить продукты питания, которые провоцируют перекрёстную аллергическую реакцию, индивидуально подобрать лечебные средства. Все это поможет обеспечить значительное улучшение качества жизни аллергика.

Аллергические заболевания могут появиться и исчезнуть в любом возрасте. Возникновение и отступление заболевания зависит от генетики и предрасположенности человека. Аллергические заболевания проявляются в виде кожной сыпи, насморка, воспаления глаз, астмы и желудочно-кишечных недомоганий. Чтобы предотвратить заболевание, самое главное – избегать соприкосновения с аллергеном.

В Эстонии следить за уровнем пыльцы можно на сайте www.ohuseire.ee/pollen, где представлены показатели уровня пыльцы в пяти крупных городах. Сейчас, например, повышен уровень содержания в воздухе пыльцы березы. Значит, людям, страдающим от ее цветения, пора начинать принимать лекарства, которые снимают неприятные симптомы.

Если человек страдает от сезонной аллергии, ему необходимо ориентироваться на календарь цветения, по которому можно отследить содержание пыльцы в атмосфере.

Аллергия на пыльцу начинает проявляться уже с конца марта–начала апреля и, как правило, продолжается в течение всего периода вегетации. Это хроническое заболевание наиболее активно проявляется в определенные периоды года: в весенний – с апреля по май; в весенне-летний – с мая по август; в осенний – с августа по октябрь.

„Каждую весну у меня начинают литься слезы из глаз и вода из носа. Мучает зуд в носоглотке. Уже сил нет от этих мучений. Как правило, сначала начинает маяться от аллергии муж. Тогда я уже знаю, что через пару недель и мне предстоит то же самое. Заранее иду в аптеку за таблетками. Но сейчас этих средств так много, что не знаю, что лучше, как выбрать то, что точно подойдет. Есть ли разница в них. Случалось, что некоторые препараты мне ничуть не помогали“, – делится своими переживаниями Татьяна.

„Понять, аллергия у вас или обычная простуда, довольно просто. Простуда обычно длится около недели, тогда как аллергия – весь период цветения, – говорит провизор Südameapteek Мариана Джаниашвили. – Лекарства от весенней аллергии следует начинать принимать с момента появления первых симптомов. Если раньше никогда не сталкивались с аллергией, рекомендую покупать по 1 упаковке – 10 таблеток, чтобы понять, какое действующее вещество на вас работает лучше. Если вы аллергик со стажем, можно купить упаковку на один месяц – 30 таблеток, либо на несколько месяцев, если предстоит, например, командировка“.

В большинстве случаев рекомендуются неседативные антигистаминные препараты второго и третьего поколения. Эти лекарства выпускаются в трёх основных формах – таблетки, капли, сироп. Их можно принимать как детям, начиная с самого раннего возраста, так и взрослым. Они помогают при лечении сезонных и круглогодичных аллергических ринитов и коньюнктивитов, крапивницы и некоторых других аллергодерматозов, которые сопровождаются зудом. Решение об их назначении принимает врач.

„На рынке медпрепаратов существуют антигистаминные лекарства с разными действующими веществами: clemastin – tavegyl, cetirizin, levocetirizin, loratadin, ebastin, desloratadin, rupatadin, bilastin. Назвать лучшие из них сложно, т.к. все индивидуально. Если какие-то таблетки не помогают, советую попробовать другие, с другим действующим веществом. Механизм действия у них похож, но каждый организм индивидуален“, – говорит провизор.

Антигистаминные препараты обычно используют для устранения симптомов аллергии и аллергических реакций любого происхождения. Поэтому если вы круглый год принимаете лекарство – например, от аллергии на животных – то весной дополнительные препараты вам не понадобятся. Более того, разные антигистаминные препараты не следует смешивать между собой, если только такой тактики не рекомендовал придерживаться лечащий врач.

„Также антигистаминные препараты нельзя принимать вместе с другими лекарствами, вызывающими сонливость – такие как снотворные, наркотические обезболивающие, седативные средства, мышечные релаксанты, антидепрессанты, нейролептики“, – перечисляет провизор Джаниашвили.

Она добавляет, что один из самых эффективных и безопасных способов купирования симптомов аллергии – ингаляция. Этот метод подходит и взрослым, и детям, и даже беременным женщинам. Аэрозоль, в который небулайзер преобразует лекарственный препарат, помогает уменьшить симптомы аллергического насморка, кашля, купировать приступы аллергии в период обострения.

„Основное преимущество заключается в более быстром эффекте, чем от приема таблеток, потому что лекарство сразу попадает к очагу воспаления. Лекарства, которые используются для небулайзерной терапии, отпускают по рецепту. Плюсы ингаляций: экономичный расход, максимальная всасываемость противоаллергического препарата и безболезненность процедуры“, – подчеркивает провизор.

Комментарий Эстонского союза аллергии Маре Пауклин, Эстонский союз аллергии За последние десятилетия доля аллергических заболеваний по всему миру значительно увеличилась. Это связано, прежде всего, с изменением среды обитания и образа жизни людей. Исследования выявили вредные факторы, которые влияют на нас в раннем детстве и даже еще в утробе матери: избыточный вес, низкая физическая активность, промышленная переработка пищи, рост в городской среде, низкий контакт со сверстниками, другими людьми и с животными, а также повышенная потребность в лекарствах, в основном в антибиотиках. Аллергические заболевания у детей начинаются рано, часто уже в течение первого года жизни. Проблемы меняются по мере взросления. Пищевая аллергия и атопическая экзема встречаются в основном в раннем возрасте. У 2-5-летних развивается бронхиальная астма. В старшем школьном возрасте повышается заболеваемость аллергическим ринитом. Аллергия может исчезать в течение жизни, иногда и к 50 годам, даже если она возникла в зрелом возрасте,. Это связано с тем, что иммунная система стареет вместе с человеком и иммунный ответ на аллергены становится слабее. Сезонная аллергия возникает во время цветения деревьев и растений. При круглогодичном аллергическом насморке жалобы сохраняются в течение всего года. В этом случае более частые аллергены – домашние пыльцовые клещи, шерсть животных и споры плесневых грибов. Аллергия на пыльцу обычно проявляется насморком, т.е. ринитом. Кроме того, может возникать кашель и зуд ротовой полости. Примерно у 90% пациентов с аллергическим насморком возникает и воспаление слизистой оболочки глаз – покраснением зуд и слезоточивость. К счастью, это не угрожает зрению, но все же влияет на качество жизни. Аллергический насморк и астма часто возникают вместе. При аллергии на пыльцу могут возникать жалобы и на некоторые продукты питания, например, фрукты, овощи, орехи. Это вызвано схожими по строению аллергенами и называется перекрестной аллергией. При этом могут возникать зуд в горле и во рту, отек губ, крапивница, в редких случаях затрудненное глотание и дыхание. Главная тактика лечения – избегать аллергена. Из медикаментов наиболее часто применяются антигистаминные лекарства, которые подходят для всех видов аллергии. Лечение от аллергии следует начинать уже при появлении первых слабых симптомах.

Частота возникновения аллергии в разном возрасте