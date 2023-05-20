США впервые с начала войны сняли санкции с крупного российского бизнесмена

Это первый с начала войны случай снятия санкций с крупного российского бизнесмена. Причины своего решения в Минфине США не пояснили.

Карачинский попал в санкционный список как как член наблюдательного совета банка „Открытие“ в апреле 2022 года. Через несколько дней он его покинул. Вскоре после этого бизнесмен продал свою долю в основанной им IT-компании IBS.

В 2021 году Карачинский с состоянием в 800 миллионов долларов занимал 149 место в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Он находится под украинскими санкциями; ЕС ограничений против него не вводил.

Соратник Алексея Навального Леонид Волков в марте в колонке для Economist призывал Запад разработать механизм выведения из-под санкций. По мнению Волкова, без этого механизма попавшие под ограничения бизнесмены вынуждены „оставаться на борту лодки Путина“. Незадолго до этого сам Волков ушел в отставку с поста главы международного ФБК из-за скандала с обращением в ЕС с просьбой снять санкции с владельца „Альфа-групп“ Михаила Фридмана.

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