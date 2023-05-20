ВИДЕО | Зеленский прибыл в Японию на саммит G7 и встречается с мировыми лидерами

„Япония. G7. Важны встречи с партнерами и друзьями Украины. Безопасность и усиление сотрудничества для нашей победы. Сегодня мир станет ближе“, - написал Зеленский в Telegram-канале.

Зеленский встречается с мировыми лидерами в Хиросиме

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран „большой семерки“ в Хиросиме поблагодарил премьер-министра Великобритании Риши Сунака за его поддержку и лидерство в формировании „коалиции истребителям“. „Мы обсудили дальнейшую реализацию договоренностей, достигнутых в ходе переговоров, состоявшихся в Великобритании 14 мая. Говорили о развитии двусторонних отношений между Украиной и Великобританией и согласовали наши позиции накануне саммита G7“, - описал Зеленский встречу с Сунаком.

Украинский президент также уже встретился на полях саммита с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. „Обсудили оборонную и политическую поддержку Украины со стороны Италии и первые результаты состоявшегося 13 мая визита в Италию. Необходимо усовершенствовать возможности противовоздушной обороны, включая подготовку наших пилотов“, - прокомментировал встречу Зеленский.

Зеленский предложил премьер-министру Индии Нарендре Моди поддержать предложенную Киевом „формулу мира“ для урегулирования конфликта в Украине. Встреча Зеленского и Моди состоялась на полях саммита G7 в Хиросиме и стала первой с начала полномасштабной войны России против Украины. Другими темами обсуждения двух лидеров стали потребности Украины в мобильных госпиталях и работа по разминированию ее территории, указано в официальном канале Зеленского в Telegram.