ВИДЕО | Зеленский прибыл в Японию на саммит G7 и встречается с мировыми лидерами(38)
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Хиросиму, где проходит саммит лидеров стран „большой семерки“ (G7). Японское телевидение опубликовало первые кадры его прибытия, пишет DW.
„Япония. G7. Важны встречи с партнерами и друзьями Украины. Безопасность и усиление сотрудничества для нашей победы. Сегодня мир станет ближе“, - написал Зеленский в Telegram-канале.
Зеленский встречается с мировыми лидерами в Хиросиме
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран „большой семерки“ в Хиросиме поблагодарил премьер-министра Великобритании Риши Сунака за его поддержку и лидерство в формировании „коалиции истребителям“. „Мы обсудили дальнейшую реализацию договоренностей, достигнутых в ходе переговоров, состоявшихся в Великобритании 14 мая. Говорили о развитии двусторонних отношений между Украиной и Великобританией и согласовали наши позиции накануне саммита G7“, - описал Зеленский встречу с Сунаком.
Украинский президент также уже встретился на полях саммита с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. „Обсудили оборонную и политическую поддержку Украины со стороны Италии и первые результаты состоявшегося 13 мая визита в Италию. Необходимо усовершенствовать возможности противовоздушной обороны, включая подготовку наших пилотов“, - прокомментировал встречу Зеленский.
Зеленский предложил премьер-министру Индии Нарендре Моди поддержать предложенную Киевом „формулу мира“ для урегулирования конфликта в Украине. Встреча Зеленского и Моди состоялась на полях саммита G7 в Хиросиме и стала первой с начала полномасштабной войны России против Украины. Другими темами обсуждения двух лидеров стали потребности Украины в мобильных госпиталях и работа по разминированию ее территории, указано в официальном канале Зеленского в Telegram.
Также Зеленский на полях саммита лидеров G7 встретился с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. „Обсудили ход реализации рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по вступлению нашей страны в Европейский Союз“, - написал Зеленский в своем Telegram-канале. По его словам, отдельное внимание они уделили вопросу экспортных ограничений на украинскую аграрную продукцию со стороны ряда стран Евросоюза и „недопустимость их продления после 5 июня“.
Кроме того, Зеленский на полях саммита G7 в японской Хиросиме провел встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz), сообщает пресс-служба главы германского правительства.
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