В Таллинне пассажирке автобуса зажало ногу дверьми: пожилую женщину доставили в больницу

19 мая в 10:36 сообщили о ДТП в Таллинне у дома по адресу Сыпрузе пуйестеэ, 246, где из остановившегося на остановке общественного транспорта „Лийваку“ автобуса MAN Lions City LE, которым управлял 62-летний мужчина, вышла пассажирка, 75-летняя женщина, и ее нога застряла между дверями автобуса. Поскольку автобус после этого начал отъезжать от остановки, пассажирка упала на проезжую часть между автобусом и тротуаром. Пассажирку доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Более точные обстоятельства ДТП выясняются.

В 15:13 сообщили о ДТП в Таллинне на Клоостриметса теэ у дома по адресу Сомпа теэ, 2, где управлявший автобусом Solaris Urbino 18 CNG 70-летний мужчина совершил поворот и резко затормозил, чтобы избежать столкновения с пересекавшим проезжую часть велосипедистом. В результате торможения в автобусе упала пассажирка, 72-летняя женщина. Пассажирку доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

За сутки от вождения отстранили семь водителей транспортных средств с признаками употребления алкоголя или наркотиков. Об угнанных и найденных транспортных средствах сообщений не поступало.

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