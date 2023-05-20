Футбольный клуб „Феникс“ собирает деньги на Дом футбола в Йыхви

Футбольный клуб „Феникс“ из города Йыхви, которому в этом году исполняется 12 лет. В клубе занимается больше 150 детей и молодежи. В 2020 году клуб отмечал 100 лет футбола в Йыхви, к этому событию был открыт памятный знак „100 лет футболу в Йыхви“, а также создан Народный музей истории футбола Йыхви. Воспитанники клуба „Феникс“ регулярно принимают участие в чемпионатах Эстонии, а также различных турнирах.

Как многие слышали или читали в новостях, в 2022 году Йыхви отказался строить крытый футбольный холл и у детей возникла проблема - где тренироваться в период осень-зима-весна? Помещений для тренировок детей не хватает и часто свободное время предлагают в Йыхвиском спортивном холле или спортивном зале Русской основной школы после 19.00, так как утром и днем там тренируются школьники и различные спортивные клубы.

К сожалению, так поздно никто не поведет маленьких детей на тренировки. А у клуба много команд разных возрастов и им всем надо время и помещения для тренировок. Команды U14 и старше круглый год тренируются на улице, а младшие команды в залах с осени по весну.

Об этих проблемах узнал стратегический партнер клуба, фирма FASTVPS Eesti OÜ и предложила безвозмездно взять для своих нужд здание в центре Йыхви (бывший полицейский участок). Это 3 этажа и клубу предстояла большая работа по приведению их в порядок. У клуба сразу родилась идея на первом этаже разместить Музей истории футбола, учебные классы и административный кабинет. Позже они изучили второй этаж и поняли, что из него получатся отличные тренировочные залы с комнатой отдыха.

Если клуб соберет 5000 евро, они смогут залить бетонные полы и установить на них резиновое или травяное покрытие. А собрав 10000 евро, они смогут еще обновить всю электрику на втором этаже и поставить новое освещение в тренировочных залах. Планируется все работы сделать до конца 2023 года.

Подробнее прочитать об проекте и сделать пожертвования можно ТУТ.



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