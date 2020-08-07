19.05.2023, 21:04
Числившийся пропавшим житель Курессааре проснулся от шума вертолета, который его искал
ФОТО: | Delfi Meedia
В среду, 17 мая, около 13:20 обеспокоенные родственники сообщили в полицию, что не могу связаться с 31-летним мужчиной, который покинул свое место жительства, пишет rus.err.ee.
„Полиция немедленно приступила к поиску пропавшего и нашла его автомобиль недалеко от деревни Насва, у туристической и учебной тропы Муллуту-Лооде“, – сказал руководитель Курессаареского отделения полиции Райнер Антсаар. Вскоре недалеко от машины были найдены и очки пропавшего, пишет Saarte Hääl.
Поиски пропавшего продолжались в природном заповеднике Муллуту-Лооде и на побережье, где также были задействованы собака и вертолет, а в шесть часов вечера 31-летний пропавший сам пришел к своей машине. „Он заснул в лесу и проснулся от шума вертолета“, – сказал Антсаар.