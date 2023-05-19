Числившийся пропавшим житель Курессааре проснулся от шума вертолета, который его искал

„Полиция немедленно приступила к поиску пропавшего и нашла его автомобиль недалеко от деревни Насва, у туристической и учебной тропы Муллуту-Лооде“, – сказал руководитель Курессаареского отделения полиции Райнер Антсаар. Вскоре недалеко от машины были найдены и очки пропавшего, пишет Saarte Hääl .

Поиски пропавшего продолжались в природном заповеднике Муллуту-Лооде и на побережье, где также были задействованы собака и вертолет, а в шесть часов вечера 31-летний пропавший сам пришел к своей машине. „Он заснул в лесу и проснулся от шума вертолета“, – сказал Антсаар.