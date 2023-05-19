В Литве назревает правительственный кризис

Накануне министр образования Юргита Шюгждинене подала в отставку из-за скандала о растрате денег во время работы в Каунасском горсовете. Согласно заявлению литовского журналиста Андрюса Тапинаса, предположительно политик непрозрачно получила почти 14 тысяч евро. Сама Шюгждинене в соцсетях опубликовала отчеты о расходах во время работы в муниципалитете Каунаса. Согласно этим данным, в среднем расходы за 20 месяцев составляли по 685 евро в месяц.

Министр подчеркнула, что не могла обнародовать эту информацию ранее, поскольку в администрацию Каунасского городского самоуправления предоставлялись бумажные отчеты, „а копировать их или хранить не было ни просьбы, ни необходимости“. „Тем более, что подтверждающие расходы чеки даже не принимались — в начале срока в Совете я предлагала их предоставлять. Мне сказали, что не примут. Я действовала согласно действовавшему порядку“, — добавила политик.

Габриэлюс Ландсбергис заявил, что от отставки Шюгждинене ситуация не станет лучше. „Сейчас кажется, что один человек стал символом системы. И будто, если он уйдет, система станет лучше. Я так не думаю. Поэтому поднимаю вопрос, который, по моему мнению, тут главный — может ли литовская политическая система выдержать такой высокий стандарт прозрачности и отчетности. Я сомневаюсь в этом“, — заявил Ландсбергис. Он добавил, что уволить одного человека ради всеобщего спокойствия будет недостаточно.

„На президиуме будем решать вопрос общей позиции. Думаю, надо решать и вопрос отставки правительства, быть может, досрочных выборов в парламент. У меня такие предложения. В противном случае мы должны провести ритуальное жертвоприношение одного человека за ситуацию, в которой ответственны все, включая меня“, — добавил он.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните несколько раз заявляла, что доверяет министру образования Юргите Шюгждинене. Решение о том, подписывать ли ее заявление об отставке, Шимоните, как ожидается, примет 19 мая.



