ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (450-й день) | Новые санкции G7 призваны парализовать военную машину России. РФ запретила въезд Обаме

Киев и Кривой Рог, где, как сообщали украинские власти, тоже были повреждения в результате ночной атаки, а также применение „Калибров“ в сводке российского военного ведомства не упоминаются. В целом сводка по стандартному для Минобороны шаблону сообщает об „ударе высокоточным оружием большой дальности“ по пунктам „дислокации и центрам подготовки подразделений ВСУ, а также складам боеприпасов, вооружения и техники иностранного производства“. Как и всегда, ведомство объявило, что все цели удара были достигнуты, а назначенные объекты поражены.

Силами ПВО Украины уничтожены все цели, которые этой ночью двигались в направлении Киева , сообщается в Telegram-канале Киевской городской военной администрации (КГВА). „Ударов по Киеву не допущено“, - говорится в публикации. Начальник КГВА Сергей Попков подчеркнул, что ночью 19 мая российские войска совершили десятую воздушную атаку на Киев с начала мая.

В ходе новых ночных авиаударов по Украине средства ПВО не смогли перехватить все беспилотники и ракеты. Всего российские военные использовали в атаке 22 беспилотника и шесть крылатых ракет. 16 дронов и три ракеты были сбиты отмечается в заявлении украинских ВВС в Facebook. Украинские военные не предоставили подробностей о местах ударов. Ранее сообщалось о взрывах в Кривом Роге и Львове.

Украинские войска в ходе контрнаступательных операций 18 мая перехватили тактическую инициативу и добились тактически значимых успехов в районе Бахмута, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW). Эти операции, как отмечается, являются продолжением локальных контратак, которые украинские силы проводят уже несколько дней, и не отражают начало новой крупной операции. Аналитики ISW также приводят заявление основателя ЧВК „Вагнер“ Евгения Пригожина о том, что российские войска уступили 570 метров территории к северу от Бахмута. Это согласуется с заявлением заместителя министра обороны Украины Анны Маляр о том, что украинские войска продвинулись на 500 метров к северу от Бахмута и на 1000 метров к югу от Бахмута, указано в отчете.

Правительство Великобритании разблокирует замороженные в стране российские активы только в том случае, если Россия согласится выплатить Украине компенсации. Об этом говорится в заявлении МИД. По официальным данным британского правительства, с 24 февраля и до 20 октября 2022 года в Великобритании было заморожено 18,39 млрд фунтов российских активов.

Военная помощь от союзников не способствует эскалации войны РФ с Украиной, а наоборот - дает возможность Киеву противостоять агрессии. Об этом заявил заместитель постоянного представителя США в ООН Роберт Вуд 18 мая во время заседания Совета Безопасности, инициированного Москвой для „осуждения поставок оружия Украине“. Если бы Москва действительно хотела деэскалации, то уже вывела бы войска из Украины и прекратила вторжение, подчеркнул Вуд. „Вместо этого Россия лицемерно вносит такие темы на рассмотрение Совета Безопасности ООН и обвиняет других в смертях и разрушениях, вызванных ее агрессией“, - передает слова дипломата собкор издания „Укринформ“ из Нью-Йорка.

Аргентинская газета La Nacion сообщила о подробностях секретной миротворческой миссии папы римского Франциска с целью посредничества между Украиной и Россией. По данным издания, понтифик намерен послать в Москву и Киев двух кардиналов. В Украину, по плану папы, должен отправиться Маттео Дзуппи, кардинал Болоньи и председатель Конференции католических епископов Италии. Дзуппи тесно связан с общиной Святого Эгидия (католической ассоциацией социального служения. - Ред.), которая неоднократно выполняла от имени Ватикана деликатные посреднические функции в международных конфликтах. К поездке в Москву, согласно публикации La Nacion от 18 мая, готовится специалист по восточным церквям кардинал Клаудио Гуджеротти, который свободно владеет русским языком и в прошлом работал в дипломатических миссиях Ватикана в нескольких бывших советских республиках.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу обвинил украинские власти в завышении цифр, по его словам, заявленное число перехватов российских ракет „в три раза больше, чем мы пускаем“.

Как передает Reuters, госсекретарь Энтони Блинкен объяснил, что под санкции попали, в частности, участники международной сети, которая добывает иностранные компоненты для российского производителя разведывательных беспилотников „Орлан“.

В новом списке - персоны и фирмы из России, Индии, Германии, Испании, Эстонии, ОАЭ и других стран. Большинство физических лиц - либо граждане России, либо, судя по именам, эмигранты из России, но есть и несколько человек с неславянскими именами.

Министерство финансов США объявило о включении в санкционные списки 22 персон и 104 фирм и учреждений из более чем 20 стран.

Сразу три ведомства США - министерства финансов, иностранных дел и торговли - объявили в пятницу о расширении „российских“ санкционных списков в сумме более чем на 300 пунктов. Основной упор США и их союзники, собравшиеся на саммит G7, делают на борьбу с обходом Россией ранее введенных санкций.

Новые санкции будут включать в себя запрет на экспорт товаров, „имеющих решающее значение для России на поле боя“, а также ограничения против предприятий и организаций, „обеспечивающих Москве доставку военных материалов на фронт“.

Главы государств и правительств стран „большой семерки“ (G7) выразили решимость принять новые санкции против России, чтобы затруднить ей войну против Украины. В ходе саммита в японской Хиросиме в пятницу, 19 мая, лидеры стран „семерки“ договорились „лишить Россию любых технологий, промышленного оборудования и услуг G7, которые поддерживают ее военную машину“.

Лидеры „Группы семи“ настаивают на „полном и безоговорочном выводе“ российских войск из Украины. „Справедливый мир невозможен без полного и безоговорочного вывода российских войск и военной техники. Этот пункт должен содержаться в любой мирной инициативе“, - указывается в заявлении саммита G7 в Хиросиме.

Министерство торговли США объявило, что наложило экспортные ограничения на 69 российских предприятий, а также одну армянскую и одну киргизскую фирму.

Великобритания тоже объявила о новом санкционном пакете. По словам британского премьера Риши Сунака, его страна запретит импорт из России алмазов, меди, алюминия и никеля. Евросоюз в свою очередь намерен ограничить торговлю российскими алмазами, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

Президент США Джо Байден на саммите „семерки“ в Хиросиме сказал союзникам, что он одобрил решение о подготовке украинских летчиков на американских истребителях F-16. Об этом со ссылкой на свои источники сообщают агентство AP и телекомпания CNN.

„Те, кто на условиях анонимности поговорил с нами о приватных беседах Байдена с союзниками, сказали, что он объявил, что одобрил обучение, которое, вероятно, будет проведено в Европе в ближайшие месяцы“, - пишет AP. По словам собеседников агентства, Байден сказал лидерам стран „семерки“, что решение о том, когда и сколько F-16 будут переданы Украине, и какие страны их передадут, тоже будет принято в ближайшие месяцы - пока идет подготовка пилотов.

Президент Украины Владимир Зеленский неожиданно прибыл в Саудовскую Аравию на саммит Лиги арабских государств. Зеленский призвал страны-участницы саммита Лиги арабских государств поддержать Украину в ее оборонительной войне против России. Выступая в Джидде, украинский президент подчеркнул, что его просьба касается и защиты „сообщества украинских мусульман“ в Украине. „Здесь со мной уважаемый Мустафа Джемилев - лидер крымскотатарского народа, одного из коренных народов Украины. Их дом - Крым, центр мусульманской культуры в Украине“, - заявил Зеленский, подчеркнув, что именно Крым Россия оккупировала первым и что больше всего от репрессий в оккупированном Крыму страдают мусульмане.