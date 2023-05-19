ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (450-й день) | Новые санкции G7 призваны парализовать военную машину России. РФ запретила въезд Обаме
Подводим итоги 450-го дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Украинские войска в ходе контрнаступательных операций 18 мая перехватили тактическую инициативу и добились тактически значимых успехов в районе Бахмута, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW). Эти операции, как отмечается, являются продолжением локальных контратак, которые украинские силы проводят уже несколько дней, и не отражают начало новой крупной операции. Аналитики ISW также приводят заявление основателя ЧВК „Вагнер“ Евгения Пригожина о том, что российские войска уступили 570 метров территории к северу от Бахмута. Это согласуется с заявлением заместителя министра обороны Украины Анны Маляр о том, что украинские войска продвинулись на 500 метров к северу от Бахмута и на 1000 метров к югу от Бахмута, указано в отчете.
В ходе новых ночных авиаударов по Украине средства ПВО не смогли перехватить все беспилотники и ракеты. Всего российские военные использовали в атаке 22 беспилотника и шесть крылатых ракет. 16 дронов и три ракеты были сбиты отмечается в заявлении украинских ВВС в Facebook. Украинские военные не предоставили подробностей о местах ударов. Ранее сообщалось о взрывах в Кривом Роге и Львове.
Силами ПВО Украины уничтожены все цели, которые этой ночью двигались в направлении Киева, сообщается в Telegram-канале Киевской городской военной администрации (КГВА). „Ударов по Киеву не допущено“, - говорится в публикации. Начальник КГВА Сергей Попков подчеркнул, что ночью 19 мая российские войска совершили десятую воздушную атаку на Киев с начала мая.
Российское Минобороны прокомментировало очередной ночной обстрел Львова, Киева и других городов Украины. „В районе населенного пункта Мервичи Львовской области уничтожено хранилище топлива для украинской военной техники“, - утверждается в сводке военного ведомства.
Мэр Львова Андрей Садовой ранее сообщал о ночном взрыве в своем телеграм-канале: „По предварительной информации, целью был объект критической инфраструктуры города. Атаковали „Шахедами“. Пострадавших нет“.
Киев и Кривой Рог, где, как сообщали украинские власти, тоже были повреждения в результате ночной атаки, а также применение „Калибров“ в сводке российского военного ведомства не упоминаются. В целом сводка по стандартному для Минобороны шаблону сообщает об „ударе высокоточным оружием большой дальности“ по пунктам „дислокации и центрам подготовки подразделений ВСУ, а также складам боеприпасов, вооружения и техники иностранного производства“. Как и всегда, ведомство объявило, что все цели удара были достигнуты, а назначенные объекты поражены.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу обвинил украинские власти в завышении цифр, по его словам, заявленное число перехватов российских ракет „в три раза больше, чем мы пускаем“.
Минобороны России сообщило о поездке Шойгу в „передовой пункт на Запорожском направлении“.
Аргентинская газета La Nacion сообщила о подробностях секретной миротворческой миссии папы римского Франциска с целью посредничества между Украиной и Россией. По данным издания, понтифик намерен послать в Москву и Киев двух кардиналов. В Украину, по плану папы, должен отправиться Маттео Дзуппи, кардинал Болоньи и председатель Конференции католических епископов Италии. Дзуппи тесно связан с общиной Святого Эгидия (католической ассоциацией социального служения. - Ред.), которая неоднократно выполняла от имени Ватикана деликатные посреднические функции в международных конфликтах. К поездке в Москву, согласно публикации La Nacion от 18 мая, готовится специалист по восточным церквям кардинал Клаудио Гуджеротти, который свободно владеет русским языком и в прошлом работал в дипломатических миссиях Ватикана в нескольких бывших советских республиках.
Военная помощь от союзников не способствует эскалации войны РФ с Украиной, а наоборот - дает возможность Киеву противостоять агрессии. Об этом заявил заместитель постоянного представителя США в ООН Роберт Вуд 18 мая во время заседания Совета Безопасности, инициированного Москвой для „осуждения поставок оружия Украине“. Если бы Москва действительно хотела деэскалации, то уже вывела бы войска из Украины и прекратила вторжение, подчеркнул Вуд. „Вместо этого Россия лицемерно вносит такие темы на рассмотрение Совета Безопасности ООН и обвиняет других в смертях и разрушениях, вызванных ее агрессией“, - передает слова дипломата собкор издания „Укринформ“ из Нью-Йорка.
Правительство Великобритании разблокирует замороженные в стране российские активы только в том случае, если Россия согласится выплатить Украине компенсации. Об этом говорится в заявлении МИД. По официальным данным британского правительства, с 24 февраля и до 20 октября 2022 года в Великобритании было заморожено 18,39 млрд фунтов российских активов.
Лидеры „Группы семи“ настаивают на „полном и безоговорочном выводе“ российских войск из Украины. „Справедливый мир невозможен без полного и безоговорочного вывода российских войск и военной техники. Этот пункт должен содержаться в любой мирной инициативе“, - указывается в заявлении саммита G7 в Хиросиме.
Главы государств и правительств стран „большой семерки“ (G7) выразили решимость принять новые санкции против России, чтобы затруднить ей войну против Украины. В ходе саммита в японской Хиросиме в пятницу, 19 мая, лидеры стран „семерки“ договорились „лишить Россию любых технологий, промышленного оборудования и услуг G7, которые поддерживают ее военную машину“.
Новые санкции будут включать в себя запрет на экспорт товаров, „имеющих решающее значение для России на поле боя“, а также ограничения против предприятий и организаций, „обеспечивающих Москве доставку военных материалов на фронт“.
Сразу три ведомства США - министерства финансов, иностранных дел и торговли - объявили в пятницу о расширении „российских“ санкционных списков в сумме более чем на 300 пунктов. Основной упор США и их союзники, собравшиеся на саммит G7, делают на борьбу с обходом Россией ранее введенных санкций.
Министерство финансов США объявило о включении в санкционные списки 22 персон и 104 фирм и учреждений из более чем 20 стран.
„Сегодняшние шаги еще сильнее зажмут в тисках санкций возможности Путина вести эту варварскую войну и помогут нам пресечь попытки России обходить санкции“, - цитирует агентство Reuters министра финансов США Джанет Йеллен.
В новом списке - персоны и фирмы из России, Индии, Германии, Испании, Эстонии, ОАЭ и других стран. Большинство физических лиц - либо граждане России, либо, судя по именам, эмигранты из России, но есть и несколько человек с неславянскими именами.
Госдепартамент расширил свой санкционный список сразу почти на 200 персон, фирм, а также судов и самолетов.
Как передает Reuters, госсекретарь Энтони Блинкен объяснил, что под санкции попали, в частности, участники международной сети, которая добывает иностранные компоненты для российского производителя разведывательных беспилотников „Орлан“.
Министерство торговли США объявило, что наложило экспортные ограничения на 69 российских предприятий, а также одну армянскую и одну киргизскую фирму.
Великобритания тоже объявила о новом санкционном пакете. По словам британского премьера Риши Сунака, его страна запретит импорт из России алмазов, меди, алюминия и никеля. Евросоюз в свою очередь намерен ограничить торговлю российскими алмазами, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
Президент США Джо Байден на саммите „семерки“ в Хиросиме сказал союзникам, что он одобрил решение о подготовке украинских летчиков на американских истребителях F-16. Об этом со ссылкой на свои источники сообщают агентство AP и телекомпания CNN.
„Те, кто на условиях анонимности поговорил с нами о приватных беседах Байдена с союзниками, сказали, что он объявил, что одобрил обучение, которое, вероятно, будет проведено в Европе в ближайшие месяцы“, - пишет AP. По словам собеседников агентства, Байден сказал лидерам стран „семерки“, что решение о том, когда и сколько F-16 будут переданы Украине, и какие страны их передадут, тоже будет принято в ближайшие месяцы - пока идет подготовка пилотов.
Президент Украины Владимир Зеленский неожиданно прибыл в Саудовскую Аравию на саммит Лиги арабских государств. Зеленский призвал страны-участницы саммита Лиги арабских государств поддержать Украину в ее оборонительной войне против России. Выступая в Джидде, украинский президент подчеркнул, что его просьба касается и защиты „сообщества украинских мусульман“ в Украине. „Здесь со мной уважаемый Мустафа Джемилев - лидер крымскотатарского народа, одного из коренных народов Украины. Их дом - Крым, центр мусульманской культуры в Украине“, - заявил Зеленский, подчеркнув, что именно Крым Россия оккупировала первым и что больше всего от репрессий в оккупированном Крыму страдают мусульмане.
Министерство внутренних дел России объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карима Ахмада Хана, сообщило издание „Медиазона“ со ссылкой на базу розыска МВД. В графе „Основания для розыска“ значится „разыскивается по статье УК“. 17 марта МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовы-Беловой, обвинив их в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию. Спустя три дня Следственный комитет России возбудил уголовное дело против прокурора и судей МУС. Кариму Ахмаду Хану вменяют в вину „привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением в совершении особо тяжкого преступления“, и „подготовку к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений“.
Россия в обход западных санкций, введенных за вооруженное вторжение в Украину, ежемесячно закупает беспилотные летательные аппараты и микроэлектронику на миллионы долларов, говорится в обнародованном в пятницу, 19 мая, расследовании, проведенного изданием „Важные истории“, немецким еженедельником Der Spiegel и Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
В расследовании также говорится, что комплектующие для производства электроники для ФСБ, разведки и Минобороны РФ в больших количествах в Россию ввозит фирма „Стэк“, закупающая немецкие чипы у казахстанской компании Da Group 22. Владельцами „Стэка“, Da Group 22 и немецкого дистрибьютора являются члены одной и той же семьи.
В общей сложности объем импорта интегральных микросхем в Казахстан после начала войны России против Украины вырос более чем вдвое - с 35 млн долларов до 75 млн долларов, а объем поставок микросхем из Казахстана в Россию - с 245 тысяч долларов до 18 млн долларов, выяснили авторы расследования.
Что касается дронов, то в 2021 году они вообще не фигурировали в отчете Бюро национальной статистики Казахстана об импорте-экспорте, зато в 2022 году Казахстан ввез дронов на 5 млн долларов и поставил в Россию - на 1,23 млн долларов, пишут „Важные истории“.
МИД России в ответ на новые санкции США внес в черный список экс-президента Барака Обаму и еще сразу 500 граждан США.
„В ответ на регулярно вводимые администрацией Дж.Байдена антироссийские санкции, которые призваны, по замыслу Вашингтона, нанести России максимальный ущерб, персонально затронув официальных лиц и простых граждан нашей страны, в порядке контрмер закрывается въезд в Российскую Федерацию для 500 американцев“, - говорится в выпущенном в пятницу вечером заявлении МИД.
В опубликованном МИДом списке - действующие и бывшие чиновники, конгрессмены и сенаторы, сотрудники аналитических центров и руководители военно-промышленных компаний.
Крупнейшая международная неправительственная экологическая организация - Greenpeace - объявлена „нежелательной“ в России. „Установлено, что деятельность международной неправительственной некоммерческой организации Greenpeace International (Stichting Greenpeace Council) (“Гринпис Интернешнл“, „Фонд Гринпис Совет“, „ГРИНПИС“) (Нидерланды) (далее - фонд, Гринпис) представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации“, утверждается в заявлении Генпрокуратуры РФ. „Усилия фонда направлены на дестабилизацию общественно-политической обстановки и попытку смены власти в стране неконституционным путем“, - считают правоохранители.