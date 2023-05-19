Правда ли, что недавно в Великобритании раскрыли большую сеть педофилов, от которой пострадали 100 000 детей?
В конце апреля 2023 года в Рунете завирусилось видео французского телеканала, где якобы говорят о британской сети педофилов, в которую входили десятки политиков, журналистов и артистов. Сообщается, что раскрыли их совсем недавно. Мы проверили, соответствует ли эта история действительности.
Публикации с виральным роликом длительностью 1 минута 22 секунды сильнее всего разошлись в Telegram. Самая популярная версия поста звучит так: „По французскому телевидению рассказывается о британском скандале: огромная сеть педофилов — 76 политиков, 43 артиста и 35 журналистов. Было вовлечено 100 000 детей“. Также авторы записей нередко добавляют: „И в это самое время в Брюсселе принимается резолюция о „геноциде“ украинских детей, спасённых из зоны боевых действий от украинских снарядов!“ Иногда в подобных постах можно увидеть и фразу „Пока Гейтс и подконтрольная ему ВОЗ не завершили своё грязное дело, педофилия остаётся преступлением“, которая, вероятно, отсылает к недостоверным сообщениям о том, что ВОЗ исключила диагноз педофилия из новой редакции Международной классификации болезней (МКБ). Кроме того, встречается и другое уточнение: „В СМИ об этом пока ни слова“, и это несмотря на то, что чуть ранее в тех же постах говорилось о французском телевидении.
Подобные публикации размещены в Telegram-каналах изданий „Собственный корреспондент» (105 000 просмотров на момент написания этого разбора) и „Украина.ру» (92 000), актёра и телеведущего Оскара Кучеры (43 000), а также Voblya (161 000), „Спецоперация Z» (85 000), „Правда и котики» (79 000), „Мировой заговор» (52 000), „Совпадение» (52 000), Nina Vatt (30 000), „Первый харьковский» (23 000) и „Антифишки | Канал оперативных новостей» (21 000). О вирусном видео написали на сайтах „Лента новостей Крыма» и „Утренний юг», в Twitter (примеры тут, тут и тут) и в многочисленных пабликах во „ВКонтакте“ (тут, тут, тут и тут).
В Страсбурге (а вовсе не в Брюсселе) 27 апреля 2023 года Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ, к Евросоюзу Совет Европы прямого отношения не имеет, но русскоязычные пользователи их часто путают) приняла резолюцию, в которой осудила „депортацию и насильственное перемещение украинских детей и других гражданских лиц в РФ или на временно оккупированные территории Украины“. В этом документе сообщается, что перемещение украинских детей в возрасте до 17 лет, а также их „русификация“ свидетельствуют о геноциде.
Среди всех просмотренных нами публикаций за апрель наиболее ранний пост с французским роликом о британских педофилах появился в небольшом Telegram-канале „Стёб [о скрытом]» (4400 подписчиков) утром на следующий день после принятия резолюции ПАСЕ. Судя по контенту, этот канал агрегирует различные конспирологические теории: например, там писали об упомянутом выше исключении педофилии из МКБ, а также о стремлении Билла Гейтса сократить численность населения Земли с помощью вакцин. В посте также утверждалось, что СМИ никак не освещали скандал с британскими педофилами.
Однако благодаря поиску по ключевым словам „Проверено“ удалось найти множество новостных заметок о том же инциденте. Так, во французском ролике говорится о 1400 подозреваемых в делах о педофилии, среди которых 76 политиков. Об этом же ещё 20 мая 2015 года написали BBC, Reuters, The Guardian и Le Parisien. Эти издания сообщали об обнародовании данных, полученных в ходе операции „Гидрант“, которую организовал британский Национальный совет начальников полиции (NPCC). В рамках операции не проводили никаких расследований, а лишь собирали информацию из различных департаментов. На тот момент, по данным полиции Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии, объектами расследования в связи с обвинениями в совершённом ранее сексуализированном насилии над детьми стали 1433 человека, среди которых 216 уже умерли, а 261 указаны как люди, занимающие „видное общественное положение“, причём среди них:
135 представителей телевидения, кино и радио (вероятно, по ошибке в вирусных постах их указали как „35 журналистов“);
76 политиков;
43 представителя музыкальной индустрии;
7 человек из мира спорта.
666 из расследуемых заявлений о педофилии касались 357 учреждений, где, предположительно, совершалось сексуализированное насилие над детьми. Среди них:
154 школы;
75 детских домов;
40 религиозных учреждений;
14 медучреждений;
11 общественных учреждений;
9 тюрем;
9 спорткомплексов;
28 иных учреждений, в том числе воинские части и гостевые дома;
ещё 17 учреждений отмечены как неизвестные.
Руководитель операции NPCC по защите детей Саймон Бейли рассказывал о прогнозе, согласно которому к концу 2015 года полиция могла получить более 110 000 сообщений о насилии над детьми, совершённом в прошлом, что на 71% больше, чем в 2012 году. По словам Бейли, хотя число жертв неизвестно, оно, вероятно, исчисляется тысячами. „Эти цифры заставляют задуматься: а не совершается ли ещё больше преступлений?“ — добавил он.
Поскольку в конце апреля 2023 года французское видео разошлось и на иностранных языках, на него обратили внимание фактчекеры из зарубежных проектов, среди которых Facta, Reuters и Logically. Они установили, что исходный ролик 21 мая 2015 года разместил на YouTube французский телеканал CNews (до 2017 года он назывался i-Tele, что и отражено в логотипе в левом верхнем углу экрана). В подписи к видео указано, что описываемые преступления, предположительно, были бы совершены в период с 1970-х по 1990-е годы.
Уже в 2020 году Бейли заявил, что британская полиция раскрыла „эпидемию“ педофилии, имевшую место в 1970-х и 1980-х. По данным, опубликованным в The Guardian, с момента начала операции „Гидрант“ было установлено 7000 подозреваемых в сексуализированном насилии над детьми, получено 11 346 заявлений от 9343 жертв, по итогам рассмотрения 35% заявлений (4024) были вынесены обвинительные, а в 6% (719) — оправдательные приговоры. Некоторые заявления относились к 1940-м годам. Из предполагаемых преступлений 47% (5284) не расследовались полицией, более чем в трети этих случаев из-за смерти подозреваемого, а в пятой части подозреваемых установить не удалось.
Таким образом, события, описываемые в виральном видео, происходили не в 2023 году, а в 2015-м. Сексуальные преступления по отношению к детям, о которых шла речь, совершались в течение нескольких десятилетий ещё в XX веке. Кроме того, в публикациях говорилось о 35 подозреваемых журналистах и 100 000 жертв, хотя в материалах полиции такие данные не сообщались.
Итог: Большей частью неправда