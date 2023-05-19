Правда ли, что недавно в Великобритании раскрыли большую сеть педофилов, от которой пострадали 100 000 детей?

В Страсбурге (а вовсе не в Брюсселе) 27 апреля 2023 года Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ, к Евросоюзу Совет Европы прямого отношения не имеет, но русскоязычные пользователи их часто путают ) приняла резолюцию, в которой осудила „депортацию и насильственное перемещение украинских детей и других гражданских лиц в РФ или на временно оккупированные территории Украины“. В этом документе сообщается , что перемещение украинских детей в возрасте до 17 лет, а также их „русификация“ свидетельствуют о геноциде.

Однако благодаря поиску по ключевым словам „Проверено“ удалось найти множество новостных заметок о том же инциденте. Так, во французском ролике говорится о 1400 подозреваемых в делах о педофилии, среди которых 76 политиков. Об этом же ещё 20 мая 2015 года написали BBC , Reuters , The Guardian и Le Parisien . Эти издания сообщали об обнародовании данных, полученных в ходе операции „Гидрант“, которую организовал британский Национальный совет начальников полиции (NPCC). В рамках операции не проводили никаких расследований, а лишь собирали информацию из различных департаментов. На тот момент, по данным полиции Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии, объектами расследования в связи с обвинениями в совершённом ранее сексуализированном насилии над детьми стали 1433 человека, среди которых 216 уже умерли, а 261 указаны как люди, занимающие „видное общественное положение“, причём среди них:

Среди всех просмотренных нами публикаций за апрель наиболее ранний пост с французским роликом о британских педофилах появился в небольшом Telegram-канале „ Стёб [о скрытом] » (4400 подписчиков) утром на следующий день после принятия резолюции ПАСЕ. Судя по контенту, этот канал агрегирует различные конспирологические теории: например, там писали об упомянутом выше исключении педофилии из МКБ, а также о стремлении Билла Гейтса сократить численность населения Земли с помощью вакцин. В посте также утверждалось, что СМИ никак не освещали скандал с британскими педофилами.

Руководитель операции NPCC по защите детей Саймон Бейли рассказывал о прогнозе, согласно которому к концу 2015 года полиция могла получить более 110 000 сообщений о насилии над детьми, совершённом в прошлом, что на 71% больше, чем в 2012 году. По словам Бейли, хотя число жертв неизвестно, оно, вероятно, исчисляется тысячами. „Эти цифры заставляют задуматься: а не совершается ли ещё больше преступлений?“ — добавил он.

Поскольку в конце апреля 2023 года французское видео разошлось и на иностранных языках, на него обратили внимание фактчекеры из зарубежных проектов, среди которых Facta, Reuters и Logically. Они установили, что исходный ролик 21 мая 2015 года разместил на YouTube французский телеканал CNews (до 2017 года он назывался i-Tele, что и отражено в логотипе в левом верхнем углу экрана). В подписи к видео указано, что описываемые преступления, предположительно, были бы совершены в период с 1970-х по 1990-е годы.

Уже в 2020 году Бейли заявил, что британская полиция раскрыла „эпидемию“ педофилии, имевшую место в 1970-х и 1980-х. По данным, опубликованным в The Guardian, с момента начала операции „Гидрант“ было установлено 7000 подозреваемых в сексуализированном насилии над детьми, получено 11 346 заявлений от 9343 жертв, по итогам рассмотрения 35% заявлений (4024) были вынесены обвинительные, а в 6% (719) — оправдательные приговоры. Некоторые заявления относились к 1940-м годам. Из предполагаемых преступлений 47% (5284) не расследовались полицией, более чем в трети этих случаев из-за смерти подозреваемого, а в пятой части подозреваемых установить не удалось.

Таким образом, события, описываемые в виральном видео, происходили не в 2023 году, а в 2015-м. Сексуальные преступления по отношению к детям, о которых шла речь, совершались в течение нескольких десятилетий ещё в XX веке. Кроме того, в публикациях говорилось о 35 подозреваемых журналистах и 100 000 жертв, хотя в материалах полиции такие данные не сообщались.

Итог: Большей частью неправда