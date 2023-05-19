Запад договорился ужесточить санкции против России за вторжение в Украину

Цель санкций - ограничить возможности Кремля продолжать вооруженную агрессию в Европе. Средства каждая страна выбирает отдельно, и потому заявления „Семерки“ лишь определяют общее направление, а не конкретные санкции.

„Мы примем дополнительные меры для ограничения поставок в Россию всего, что имеет критическое значение для продолжения российской агрессии, включая оборудование и технологии, с помощью которых Россия восстанавливает мощь своей военной машины“, - говорится в заявлении клуба G7.

В „Семерку“, созданную для координации политики Запада после кризисов 1970-х годов, входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония. До аннексии Крыма в клуб входила и Россия, но ее выгнали, а место неформального восьмого члена занял Европейский союз как коллективный представитель 24 стран блока, не входящих в G7 напрямую.

Запад уже ввел всеобъемлющие финансовые и торговые санкции против России, и теперь сосредоточен на том, как они исполняются, а не на поиске новых ограничений. И США, и Япония, и Великобритания запретили практически всю торговлю с Кремлем, однако далеко не они были главным торговым партнером России до войны.

Эту позицию с большим отрывом занимал Евросоюз, и именно его торговые санкции наносят наибольший урон российской экономике. Однако и обратное верно, поэтому 27 стран ЕС действуют поступательно: эмбарго на нефтяной экспорт ввели лишь через год после начала войны, а запрета на импорт газа или алмазов до сих пор нет.

О том, что теперь наконец возьмутся за алмазы и газ, стали говорить перед нынешним саммитом „Семерки“ в Хиросиме. Но в итоговом заявлении ни того, ни другого не оказалось. Как не попало туда и предложение ввести тотальное эмбарго на всю торговлю с Россией и делать из него исключения вместо нынешней системы отдельных запретов.