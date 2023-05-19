ВИДЕО | Лаури Хуссар об отставке Лехтме: это, вероятно, соответствует партийному видению решения вопроса

В опубликованном утром материале „Эстонского Экспресса“ бывшая начальница Йоханны-Марии Лехтме в коммуникационном бюро Miltton заявила, что Лехтме воровала деньги, выполняя свои рабочие обязанности. Через несколько часов Йоханна-Мария Лехтме объявила общественности в пресс-релизе, что намерена уйти в отставку с поста парламентария.

„Как член Рийгикогу, я бы продолжала находиться под повышенным вниманием общественности, что не способствовало бы ни восстановлению истины, ни справедливому расследованию. Хочу также уберечь партию, которая незаслуженно оказалась под очень большим давлением общественности“, - сказала Лехтме.

По словам лидера партии Лаури Хуссара, шаг Лехтме, которая избиралась в парламент по списку Eesti 200, достоин похвалы. „Я отдаю ей должное за это решение“, — сказал он.

С момента прихода в правительство рейтинг Eesti 200 снижается. Отвечая на вопрос журналиста, Хуссар заявил, что в этом, помимо прочего, сыграло роль и негативное внимание, полученное через Лехтме.

Может ли Лаури Хуссар утверждать, что, насколько ему известно, Лехтме не давали указаний выйти из числа членов Eesti 200?

„Я знаю, что Лехтме общалась с несколькими членами партии. Если она сама пришла к такому результату, на мой взгляд, это взвешенное решение“, — сказал он в ответ.

Фракция Eesti 200 намеревалась собраться для обсуждения вопроса о Лехтме только в понедельник. Насколько известно, какие сценарии Хуссар считал возможными?

„В данном случае я считаю, что наша позиция соответствовала сегодняшнему решению“, — сказал он Delfi.

А как вы относитесь к тому, что Postimees отобрал у Лехтме титул „Человек года“? И что бывший министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (Isamaa) сказал сегодня Delfi, что, если бы он был у власти, он увидел бы необходимость в созыве профильной комиссии собралась с целью отозвать признание, данное Лехтме?

„Как правило, наград однозначно лишают, когда в законную силу вступает судебный приговор. Моя рекомендация - дождаться результатов расследования и выяснить, что произошло в НКО „Слава Украине“ и какова в этом была роль Лехтме“, - заключил он.