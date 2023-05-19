Меэлис Ойдсалу сообщил о совершении преступления организацией „Слава Украине“

Он сказал в эфире программы Uudis+ на Vikerraadio, что уже обдумывал это раньше, но хотел дать „Слава Украине“ возможность развеять сомнения общественности, однако поскольку ни „Слава Украине“, ни ведущие политики Eesti 200 не смогли дать адекватных объяснений и постоянно появлялись всевозможные сомнения, он решил заявить о преступлении, чтобы выяснить, куда попали пожертвованные им 1005 евро и можно ли как-то передать эти деньги нуждающимся.

„Исходя из этого, я и сделал это заявление в прокуратуру, чтобы по возможности была расследована и восстановлена ​​ситуация. Если эти деньги лежат на чьем-то счету, на котором их быть не должно, то эти деньги могли бы уйти оттуда – принудительно или каким-то другим способом – к нуждающимся“, – сказал Ойдсалу.

Говоря о выбранной партией Eesti 200 стратегии в свете дела Лехтме, Ойдсалу был весьма критичен - по его словам, лидер Eesti 200 Лаури Хуссар вел себя как секретарь НКО „Слава Украине“.

По его словам, Хуссар в течение месяца активно заявлял, что это не партийная тема и ее не обсуждают: „Это не помешало Хуссару сразу после этого отрицания в середине апреля позвонить представителю гражданского общества, также высказавшего мнение в газете, и разъяснять за Лехтме какие-то вещи“.

„Кто бы ни давал советы по коммуникациям Eesti 200, я рекомендую партии расторгнуть этот договор. Я хотел бы услышать, кто их консультирует, потому что за такое получишь не „Золотое яйцо“ (премия в области маркетинга – прим. ред.), а тухлое яйцо“, – сказал Ойдсалу.

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