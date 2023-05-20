Вице-мэр Одессы: после войны проекты „Таллинн едет в Одессу“ и „Одесса едет в Таллинн“ будут возрождены

Брындак считает, что состоявшееся мероприятия в условиях войны - прекрасный опыт, и что музыка способна вдохновлять и объединять людей. По его словам, в настоящее время это особенно важно, поэтому он выражает свою признательность эстонским музыкантам. „В обычной жизни люди живут джазом, а сейчас, в это время, люди эмоционально открыты, и каждый чувствует музыку в своей душе, подобно струнам на гитаре или арфе. Поэтому зал ощущал эти ритмы и мелодии вместе с музыкантами. Музыка всегда объединяет и вдохновляет“, - говорит Брындак.

Вице-мэр выражает надежду на то, что подобные концерты станут обычной частью мирной жизни в будущем, а сейчас цель Украины - одолеть врага. Но после войны, как подчеркивает Брындак, Одесса может стать центром джаза и искусства, а проекты, подобные таким, как „Таллинн едет в Одессу“ и „Одесса едет в Таллинн“, будут возрождены. В частности, благодаря таким людям, как Меэлис Кубитс, которые искренне любят Одессу и Украину. Он надеется, что состоявшийся концерт - это только начало, и впереди всех ждут новые проекты.

„Это исключительный человек, который является фактически живым мостиком между Таллинном и Одессой, - говорит он про Меэлиса Кубитса. - Я думаю, благодаря именно таким людям, которые искренне любят Одессу, искренне любят Украину, мы возродим Украину, наши культурные проекты. И я надеюсь, что сегодняшний концерт - это только первая ласточка, за которой будут другие не только музыкальные, но и другие, которые мы уже раньше проводили. То есть, нам есть что вспомнить, есть от чего отталкиваться, я верю в то, что у нас много больших проектов впереди“.

12 мая в Одессе состоялся концерт „Джаз для Украины“, в котором приняли участие известные эстонские музыканты - Яак Соояэр, Рауль Вайгла, Карл-Юхан Лаанесаар, а также Алина Бжезинска из Лондона, которая имеет украинские корни. Организатором концерта выступил Меэлис Кубитс.

Смотрите концерт в записи.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.