Новости Эстонии
19.05.2023, 14:45

Экс-министр Рейнсалу лишил бы Лехтме ордена. Министерства ждут окончания следствия

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В феврале президент Алар Карис вручил Йоханне-Марии Лехтме Орден „Белой Звезды“ IV степени
В феврале президент Алар Карис вручил Йоханне-Марии Лехтме Орден „Белой Звезды“ IV степени
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Министерства ожидают результатов расследования, чтобы после этого уже решать вопрос о наградах Йоханны-Марии Лехтме.

Член парламентской фракции Eesti 200 (сообщившая сегодня об уходе из Рийгикогу) Йоханна-Мария Лехтме неоднократно поощрялась за свою работу в НКО „Слава Украине“. Хотя к сегодняшнему дню выяснилось, что часть собранных пожертвований, по всей видимости, не использовалось по целевому назначению, в чем сейчас пытается разобраться в рамках уголовного дела прокуратура, никто пока не спешит лишать Лехтме врученных ей орденов и наград.

Эстонское представительство Европейской комиссии удостоило Лехтме в прошлом году титула „Европеец года 2022“. Министерство внутренних дел присвоило ей в прошлом году звание „Гражданин года 2022“. К тому же она получила орден от президента Алара Кариса и знак отличия от МИД ЭР.

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