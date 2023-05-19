ВИДЕО | Скандал вокруг НКО „Слава Украине“. Председатель Eesti 200 об уходе Лехтме из Рийгикогу: Это был смелый и ответственный шаг(17)
Оказавшаяся в центре скандала Йоханна-Мария Лехтме сообщила об уходе из Рийгикогу. Лаури Хуссар, председатель партии Eesti 200, во фракции которой Лехтме состоит, созвал в 14:30 пресс-конференцию, чтобы прокомментировать происходящее.
„Это мое личное решение. Как член Рийгикогу, я бы продолжала находиться под повышенным вниманием общественности, что не способствовало бы ни восстановлению истины, ни справедливому расследованию. Хочу также уберечь партию, которая незаслуженно оказалась под очень большим давлением общественности“, - сообщила ранее Лехтме.
Она не хочет давать оценку предъявленным ей обвинениям, но по-прежнему заявляет, что даст исчерпывающие ответы в ходе возбужденного правоохранительными органами расследования.
Йоханна-Мария Лехтме не является членом партии Eesti 200. В Рийгикогу в партийной фракции ее заменит Зюлейха Измайлова.
Смотрите пресс-конференцию!
Лаури Хуссар: Сегодня Йоханна Лехтме сообщила мне о том, что выходит из фракции Eesti 200 и отказывается от своего мандата в Рийгикогу. Мне она объяснила это тем, что таким образом сможет защитить себя в ситуации работы с правоохранительными органами и в более спокойной обстановке дать все ответы в связи с ситуацией вокруг НКО „Слава Украине“.
Она также подчеркнула, что она не хочет, чтобы на партию в связи с этим уголовным делом тоже пала тень.
Я, как председатель партии, одобряю ее решение. Это очень важно, чтобы правозащитные органы могли все выяснить, все обстоятельства в связи с финансированием организации „Слава Украине“.
Как спикер Рийгикогу могу сказать, что это тоже очень важно, чтобы репутация Рийгикогу не ухудшилась и была чиста.
Когда вы с ней разговаривали? Говорили ли вы о тех подозрениях, которые были освещены в газетах сегодня? О вывозе наличных из Украины, о том, что она была в курсе того, что в деле не все чисто.
Я говорил с ней в понедельник, после она не участвовала в работе Рийгикогу по причине проблем со здоровьем. Сегодня мы с ней тоже общались. Сегодня ее позиция была ясна.
Она не обосновала свою позицию и не попыталась себя как-то защитить от обвинений?
Мы с ней об этом говорили. Она объяснила свою позицию и сказала, что готова сотрудничать с правоохранительными органами самым плотным образом.
Странно, что ее слова несколько раз кардинально менялись. Насколько изменились ее доводы при объяснении своих действий членам фракции в Рийгикогу в течение всего скандала вокруг организации „Слава Украины“?
Я осмелюсь сказать, что мы эту тему обсуждали поверхностно. Она придерживалась той же позиции и тех же аргументов, которые давала СМИ. В целом ее позиция оставалась примерно такой же. Но мое пожелание такое: давайте подождем результатов расследования, и тогда мы сможем точно говорить, с чем имеем дело.
Когда Лехтме баллотировалась, связывались ли вы с Анникой Аррас (член Партии реформ, рассказала журналистам Eesti Ekspress о предыдущих проступках Лехтме) и были ли вы осведомлены о прошлом Йоханны? Говорят, что вы были в курсе.
Это точно неправда. Я не общался с Анникой Аррас, и партия была не в курсе проступков Лехтме в прошлом. Точно так же, как и все те инстанции, которые принимали решение наградить Лехтме титулом „Человек года“ и прочими. Я повторюсь, что в данной ситуации разумнее всего дождаться результатов расследования.
Председатель фракции Eesti 200 Марек Рейнаас какое-то время назад написал о том, что против Лехтме ведется информационная медиакомпания, особенно со стороны издания Eesti Ekspress.. Вы лично согласны с этим утверждением?
Я могу сказать, что я одобряю решение Лехтме самостоятельно уйти из Рийгикогу. На моей памяти подобное происходило только два раза. Это важный шаг как с точки зрения Рийгикогу, так и партии.
Рейнаас - не единственный, кто выражал подобную позицию. Например Маргус Цакхна задавался вопросом о личном интересе журналистов к персоне Лехтме.
Я, будучи бывшим журналистом, могу сказать, что задача журналистов - задавать вопросы. Если какие-то важные темы на повестке дня, у них должна быть такая возможность. Это одна из самых важных черт свободного демократического общества.
Уйти из Рийгикогу было инициативой Лехтме или советом от партии?
Это была ее инициатива.
Если бы Лехтме не ушла из Рийгикогу самостоятельно, вы, как спикер Рийгикогу и председатель партии Eesti 200, поддержали бы ее в том, чтобы она продолжила работу в Рийгикогу?
Сейчас мы все же исходим из ситуации, что Йоханна ушла по своей инициативе. Это был смелый ответственный шаг. И что касается помощи украинцам, ясность и поиск этой ясности в ситуации очень важны. Я рад, что теперь этот процесс не надо будет обсуждать в том ключе, что Йоханна является членом Рийгикогу. Сейчас важно, что она сможет спокойно вести работу с правоохранительными органами и дать ответы на все вопросы.
Лехтме принесла партии огромное количество голосов. Что бы вы сказали тем избирателям, которые за нее голосовали и тем самым повлияли на позицию партии в политике?
Я могу сказать, что сейчас идет расследование, у нас нет пока окончательного решения, давайте подождем результатов. Но я считаю, что тот факт, что Лехтме сама решила отказаться от места в Рийгикогу - это важный шаг, который сигнализирует о том, что она готова сотрудничать как с правоохранительными органами, так и с руководителями организации „Слава Украине“ в процессе ревизии, чтобы выяснить, что же произошло с пожертвованиями.
Вы говорите, что обсуждали внутри фракции этот скандал поверхностно. Разве он не является важной проблемой для партии, для фракции?
На данный момент мы говорим о тех фактах, которые есть на руках. Партия обсуждала ситуацию, опираясь на эти факты. И поскольку не было информации, основываясь на которой можно было бы вынести окончательное решение. Я думаю, что все же партия реагировала быстро. Я повторюсь, что случаев, когда член Рийгикогу по своей инициативе складывал полномочия, чтобы не очернять еще больше репутацию Рийгикогу и чтобы общественность могла двигаться дальше, было буквально два раза в истории. Это очень важно, по моему мнению.
Вы сказали „еще больше“. Я правильно понимаю, что ситуация с Лехтме уже сейчас бросает тень как на Рийгикогу, так и на партию Eesti 200?
Я думаю, что подобные обсуждения вокруг члена Рийгикогу самому Рийгикогу чести не делают. Как минимум в этом аспекте спад напряжения важен, чтобы Рийгикогу мог двигаться дальше в своей работе.
Когда через границу перевозили деньги „в полиэтиленовых мешках“, могла ли какая-то часть этих денег быть как-то связана с Eesti 200? С точки зрения финансирования, например?
Нет! Я могу с уверенностью заявить, что Йоханна-Мария Лехтме не пожертвовала во время предвыборной кампании Eesti 200 ни цента! Все предвыборные расходы Лехтме были оплачены партией.
Успели ли вы поговорить с Зюлейхой о том, готова ли она приступить к работе в Рийгикогу?
Еще не успел.
(...)Сегодня я говорил с Йоханной по телефону. Насколько я знаю, она в Эстонии.
Это ваш первый большой политический кризис в партии, что вы из него вынесете?
Я думаю, что из каждой ситуации можно вынести уроки. Думаю, что главное в этой ситуации для партии - оставаться открытыми, и, думаю, партия Eesti 200 в течение всего времени так себя и вела. Я думаю, что быстрый и решительный шаг Лехтме очень важен, и для эстонской политики он важен. За это я ее поддерживаю.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.