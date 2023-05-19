ВИДЕО | Скандал вокруг НКО „Слава Украине“. Председатель Eesti 200 об уходе Лехтме из Рийгикогу: Это был смелый и ответственный шаг

„Это мое личное решение. Как член Рийгикогу, я бы продолжала находиться под повышенным вниманием общественности, что не способствовало бы ни восстановлению истины, ни справедливому расследованию. Хочу также уберечь партию, которая незаслуженно оказалась под очень большим давлением общественности“, - сообщила ранее Лехтме.

Она не хочет давать оценку предъявленным ей обвинениям, но по-прежнему заявляет, что даст исчерпывающие ответы в ходе возбужденного правоохранительными органами расследования.

Йоханна-Мария Лехтме не является членом партии Eesti 200. В Рийгикогу в партийной фракции ее заменит Зюлейха Измайлова.

Смотрите пресс-конференцию!

Лаури Хуссар: Сегодня Йоханна Лехтме сообщила мне о том, что выходит из фракции Eesti 200 и отказывается от своего мандата в Рийгикогу. Мне она объяснила это тем, что таким образом сможет защитить себя в ситуации работы с правоохранительными органами и в более спокойной обстановке дать все ответы в связи с ситуацией вокруг НКО „Слава Украине“.

Она также подчеркнула, что она не хочет, чтобы на партию в связи с этим уголовным делом тоже пала тень.

Я, как председатель партии, одобряю ее решение. Это очень важно, чтобы правозащитные органы могли все выяснить, все обстоятельства в связи с финансированием организации „Слава Украине“.

Как спикер Рийгикогу могу сказать, что это тоже очень важно, чтобы репутация Рийгикогу не ухудшилась и была чиста.

Когда вы с ней разговаривали? Говорили ли вы о тех подозрениях, которые были освещены в газетах сегодня? О вывозе наличных из Украины, о том, что она была в курсе того, что в деле не все чисто.

Я говорил с ней в понедельник, после она не участвовала в работе Рийгикогу по причине проблем со здоровьем. Сегодня мы с ней тоже общались. Сегодня ее позиция была ясна.

Она не обосновала свою позицию и не попыталась себя как-то защитить от обвинений?

Мы с ней об этом говорили. Она объяснила свою позицию и сказала, что готова сотрудничать с правоохранительными органами самым плотным образом.