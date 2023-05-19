Правда ли, что в Украине пройдут матчи памяти 300 000 погибших солдат ВСУ?

Самой ранней публикацией о матчах памяти, которую удалось обнаружить „Проверено“, стал пост в закрытом канале „Раньше всех. Ну почти. Спецоперация“ — он появился 15 мая в 11:15 по московскому времени (за семь с половиной часов до „Соловьёва“). В нём не упоминались фон дер Ляйен и Кеннеди-младший, но помимо видео в посте были опубликованы скриншоты этого ролика в разделе Shorts на YouTube-канале УАФ, комментариев под ним и сториз якобы из официального аккаунта ассоциации в Instagram. На скриншоте сториз опубликовано расписание матчей с подписью „Скасовано“ («Отменены“), но оформление сториз в официальном аккаунте УАФ, как и в YouTube, выдержано в определённом формате и не соответствует тому, что показано на скриншотах в Telegram.

Ни короткого, ни длинного ролика о проведении трех памятных матчей в Киеве нет ни на официальных каналах ассоциации на YouTube, ни в веб-архивах этих каналов. Нет таких сообщений и на сайте УАФ, а в официальном аккаунте в Instagram опубликовано опровержение. При этом оформление роликов shorts на официальном YouTube-канале УАФ довольно сильно отличается от оформления видео из анализируемых нами публикаций по качеству изображения, шрифтам и элементам стиля.

Ставшие виральными посты содержат видео с логотипом Украинской ассоциации футбола (УАФ). На фоне трибун показаны титры, сообщающие о проведении трёх матчей в память „300 000 павших за Украину героев“. Далее в ролике приведено расписание матчей и указано место их проведения: Киев, НСК „Олимпийский“. Отдельно отмечается, что игры пройдут „при пустых стадионах“. Вечером 15 мая это видео опубликовали в Telegram-канале телеведущего Владимира Соловьёва (284 000 просмотров). В подписи к посту говорится, что ролик был удалён УАФ сразу после публикации, поскольку содержал информацию про 300 000 убитых военных, и сообщается о том, что последним такую цифру озвучил Роберт Френсис Кеннеди-младший, „главный соперник Байдена по праймериз Демпартии США“. Также Соловьёв пишет, что „в ноябре президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подверглась критике за публикацию, а затем удаление видео, содержавшего оценку в 100 000 убитых украинских военных, что вызвало негативную реакцию Киева“. К полудню 18 мая, по данным Telemetr, вышло более 240 публикаций, полностью или частично дублирующих сообщение канала „Соловьёв“; по данным TGStat, их охват — выше 5 млн просмотров. Получил этот сюжет некоторую популярность и за пределами Telegram: например, в VK и на ряде „мусорных“ сайтов .

Роберт Кеннеди-младший впервые упоминается вместе с этим видео, по всей видимости, в посте Telegram-канала „ Свежести », опубликованном через два часа после „Раньше всех“ и за пять с половиной часов до „Соловьёва“. Цифра в 300 000, занимающая центральное место во всех постах о матчах памяти, действительно была озвучена Кеннеди-младшим — активистом антипрививочного движения и племянником президента США Джона Кеннеди. Такое число погибших на фронте украинцев он озвучил в интервью Фредди Сайерсу 3 мая 2023 года, не сославшись на источники. Достоверно численность погибших во время боевых действий на данный момент оценить не представляется возможным — данные, обнародованные официальными лицами любой из сторон конфликта, в условиях войны, вероятно, искажены, а открытые подсчёты могут быть только косвенными, при этом более или менее прозрачными. Не основанное на источниках утверждение Кеннеди противоречит всем доступным данным о потерях.

Помимо технических характеристик видео и скриншотов, сомнения в подлинности информации вызывает и текст титров. Украинские фактчекеры отмечают , что его авторы неверно перевели слово „павших“ («палих“ вместо правильного „полеглих“). А мы отметим логическую нестыковку: в ролике сначала указано одно место проведения матчей, НСК „Олимпийский“, а далее используется фраза „при порожнiх стадiонах“, будто стадионов несколько (это очень похоже на ошибку при переводе фразы „при пустых трибунах“). Впрочем, и сам акцент на том, что матчи будут проводиться с пустыми трибунами, нелогичен — в военное время все матчи в Украине проводятся без зрителей . Наконец, кадр с пустыми трибунами киевского спортивного комплекса „Олимпийский“, использованный в качестве фона видео, снят украинским блогером Олегом Тоцким ещё в 2013 году.

Скриншоты комментариев и раздела Shorts также не вызывают доверия. Поиск по никам комментаторов приводит в основном к пустым аккаунтам, вероятно, созданным исключительно для комментирования (одного ника вообще не существует нигде , кроме приведённого скриншота). За редким исключением, короткие видео канала УАФ набирают около 1000 просмотров, поэтому число в 123 000 просмотров ролика и 2000 комментариев на скриншотах подразумевает большую активность пользователей и, вероятно, какое-то количество репостов. Но никаких следов размещения ссылок на ролики, как мы уже сказали выше, нет. Как нет и никаких следов всплеска пользовательской активности на канале.

Отличные от российских и украинских и примерно совпадающие друг с другом данные разведок Великобритании и США, а также данные Еврокомиссии указывают на число погибших военных в разы ниже. Так, в период с ноября 2022 по март 2023 года официальные лица в Европе и США оценивали потери украинской армии в 100 000 — 120 000 человек убитыми и ранеными. Кстати, именно отсюда произошла оговорка фон дер Ляйен — она перепутала боевые потери и число убитых, за что после извинилась и не скрывала факт редактирования видео с её заявлением (из ролика была вырезана собственно оговорка). Число, озвученное Кеннеди, не выглядит адекватным и потому, что даже с учётом резкого роста за счёт мобилизации 300 000 погибших составляли бы почти половину нынешней численности состава ВСУ по украинским данным и более половины — по оценкам сравнительного исследования Statista, основанного на данных Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI).

Для полноты картины отметим, что Роберт Френсис Кеннеди-младший, который во многих публикациях с якобы видео УАФ назван главным конкурентом Джо Байдена на праймериз Демократической партии США, таковым (главным конкурентом) не является, говорить об этом как минимум преждевременно, а как максимум — безосновательно. Во-первых, ещё не все предполагаемые кандидаты заявили об участии в праймериз, которые начнутся только в феврале 2024 года. Во-вторых, последние опросы показывают, что рейтинг Кеннеди очень далёк от высокого: по данным регулярного опроса агентства Big Village, только 7,3% респондентов из числа сторонников Демократической партии считают, что он должен стать кандидатом на пост президента. Для сравнения, у Байдена — 30,4%, у сенатора от Вермонта Берни Сандерса — 15%, у вице-президента Камалы Харрис — 11,8%, у министра транспорта Питта Буттиджича — 7,7%. Вероятно, вплетение Кеннеди-младшего в сюжет о матчах памяти в большой степени связано с тем, что во время пандемии COVID-19 он набрал довольно большую популярность у антипрививочников, в том числе в русскоязычном интернете, а его имя звучит достаточно солидно (член известной в США и за её пределами семьи), чтобы активист сыграл роль авторитета. Кроме того, Кеннеди-младший с момента объявления об участии в праймериз стал постоянным героем российской провластной прессы.

В итоге мы имеем микс из смонтированного на кадре 2013 года видео с лексическими и логическими ошибками, поддельных скриншотов, ряда искажений и одного допущения от известного конспиролога, не основанного на сколько-нибудь авторитетных или проверяемых источниках. Забавный казус: достоверность видео (впрочем, весьма своеобразно) опроверг тесно связанный с российскими властями канал „Минправды“, выдающий себя за фактчекинговый проект.

Итог: Фейк