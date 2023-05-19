Докопаемся до правды
19.05.2023, 14:07

Правда ли, что в Украине пройдут матчи памяти 300 000 погибших солдат ВСУ?

 
ФОТО: Валерий Дед. File:Kyiv NSC Olimpiyskyi 6.jpg, CC BY-SA 3.0

В середине мая 2023 года в Telegram широко разошлось сообщение о том, что Украинская ассоциация футбола анонсировала матчи, посвященные памяти погибших солдат. Авторы постов подчеркивали, что благодаря этому стали известны реальные потери ВСУ. Мы проверили подлинность подобных публикаций.

Ставшие виральными посты содержат видео с логотипом Украинской ассоциации футбола (УАФ). На фоне трибун показаны титры, сообщающие о проведении трёх матчей в память „300 000 павших за Украину героев“. Далее в ролике приведено расписание матчей и указано место их проведения: Киев, НСК „Олимпийский“. Отдельно отмечается, что игры пройдут „при пустых стадионах“.

Вечером 15 мая это видео опубликовали в Telegram-канале телеведущего Владимира Соловьёва (284 000 просмотров). В подписи к посту говорится, что ролик был удалён УАФ сразу после публикации, поскольку содержал информацию про 300 000 убитых военных, и сообщается о том, что последним такую цифру озвучил Роберт Френсис Кеннеди-младший, „главный соперник Байдена по праймериз Демпартии США“. Также Соловьёв пишет, что „в ноябре президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подверглась критике за публикацию, а затем удаление видео, содержавшего оценку в 100 000 убитых украинских военных, что вызвало негативную реакцию Киева“.

К полудню 18 мая, по данным Telemetr, вышло более 240 публикаций, полностью или частично дублирующих сообщение канала „Соловьёв“; по данным TGStat, их охват — выше 5 млн просмотров. Получил этот сюжет некоторую популярность и за пределами Telegram: например, в VK и на ряде „мусорных“ сайтов.

Ни короткого, ни длинного ролика о проведении трех памятных матчей в Киеве нет ни на официальных каналах ассоциации на YouTube, ни в веб-архивах этих каналов. Нет таких сообщений и на сайте УАФ, а в официальном аккаунте в Instagram опубликовано опровержение. При этом оформление роликов shorts на официальном YouTube-канале УАФ довольно сильно отличается от оформления видео из анализируемых нами публикаций по качеству изображения, шрифтам и элементам стиля.

Самой ранней публикацией о матчах памяти, которую удалось обнаружить „Проверено“, стал пост в закрытом канале „Раньше всех. Ну почти. Спецоперация“ — он появился 15 мая в 11:15 по московскому времени (за семь с половиной часов до „Соловьёва“). В нём не упоминались фон дер Ляйен и Кеннеди-младший, но помимо видео в посте были опубликованы скриншоты этого ролика в разделе Shorts на YouTube-канале УАФ, комментариев под ним и сториз якобы из официального аккаунта ассоциации в Instagram. На скриншоте сториз опубликовано расписание матчей с подписью „Скасовано“ («Отменены“), но оформление сториз в официальном аккаунте УАФ, как и в YouTube, выдержано в определённом формате и не соответствует тому, что показано на скриншотах в Telegram.

Сториз из официального аккаунта УАФ (справа)

Скриншоты комментариев и раздела Shorts также не вызывают доверия. Поиск по никам комментаторов приводит в основном к пустым аккаунтам, вероятно, созданным исключительно для комментирования (одного ника вообще не существует нигде, кроме приведённого скриншота). За редким исключением, короткие видео канала УАФ набирают около 1000 просмотров, поэтому число в 123 000 просмотров ролика и 2000 комментариев на скриншотах подразумевает большую активность пользователей и, вероятно, какое-то количество репостов. Но никаких следов размещения ссылок на ролики, как мы уже сказали выше, нет. Как нет и никаких следов всплеска пользовательской активности на канале.

Анализ трафика YouTube-канала УАФ за апрель-май 2023 года

Помимо технических характеристик видео и скриншотов, сомнения в подлинности информации вызывает и текст титров. Украинские фактчекеры отмечают, что его авторы неверно перевели слово „павших“ («палих“ вместо правильного „полеглих“). А мы отметим логическую нестыковку: в ролике сначала указано одно место проведения матчей, НСК „Олимпийский“, а далее используется фраза „при порожнiх стадiонах“, будто стадионов несколько (это очень похоже на ошибку при переводе фразы „при пустых трибунах“). Впрочем, и сам акцент на том, что матчи будут проводиться с пустыми трибунами, нелогичен — в военное время все матчи в Украине проводятся без зрителей. Наконец, кадр с пустыми трибунами киевского спортивного комплекса „Олимпийский“, использованный в качестве фона видео, снят украинским блогером Олегом Тоцким ещё в 2013 году.

Роберт Кеннеди-младший впервые упоминается вместе с этим видео, по всей видимости, в посте Telegram-канала „Свежести», опубликованном через два часа после „Раньше всех“ и за пять с половиной часов до „Соловьёва“. Цифра в 300 000, занимающая центральное место во всех постах о матчах памяти, действительно была озвучена Кеннеди-младшим — активистом антипрививочного движения и племянником президента США Джона Кеннеди. Такое число погибших на фронте украинцев он озвучил в интервью Фредди Сайерсу 3 мая 2023 года, не сославшись на источники. Достоверно численность погибших во время боевых действий на данный момент оценить не представляется возможным — данные, обнародованные официальными лицами любой из сторон конфликта, в условиях войны, вероятно, искажены, а открытые подсчёты могут быть только косвенными, при этом более или менее прозрачными. Не основанное на источниках утверждение Кеннеди противоречит всем доступным данным о потерях.

Отличные от российских и украинских и примерно совпадающие друг с другом данные разведок Великобритании и США, а также данные Еврокомиссии указывают на число погибших военных в разы ниже. Так, в период с ноября 2022 по март 2023 года официальные лица в Европе и США оценивали потери украинской армии в 100 000 — 120 000 человек убитыми и ранеными. Кстати, именно отсюда произошла оговорка фон дер Ляйен — она перепутала боевые потери и число убитых, за что после извинилась и не скрывала факт редактирования видео с её заявлением (из ролика была вырезана собственно оговорка). Число, озвученное Кеннеди, не выглядит адекватным и потому, что даже с учётом резкого роста за счёт мобилизации 300 000 погибших составляли бы почти половину нынешней численности состава ВСУ по украинским данным и более половины — по оценкам сравнительного исследования Statista, основанного на данных Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI).

Для полноты картины отметим, что Роберт Френсис Кеннеди-младший, который во многих публикациях с якобы видео УАФ назван главным конкурентом Джо Байдена на праймериз Демократической партии США, таковым (главным конкурентом) не является, говорить об этом как минимум преждевременно, а как максимум — безосновательно. Во-первых, ещё не все предполагаемые кандидаты заявили об участии в праймериз, которые начнутся только в феврале 2024 года. Во-вторых, последние опросы показывают, что рейтинг Кеннеди очень далёк от высокого: по данным регулярного опроса агентства Big Village, только 7,3% респондентов из числа сторонников Демократической партии считают, что он должен стать кандидатом на пост президента. Для сравнения, у Байдена — 30,4%, у сенатора от Вермонта Берни Сандерса — 15%, у вице-президента Камалы Харрис — 11,8%, у министра транспорта Питта Буттиджича — 7,7%. Вероятно, вплетение Кеннеди-младшего в сюжет о матчах памяти в большой степени связано с тем, что во время пандемии COVID-19 он набрал довольно большую популярность у антипрививочников, в том числе в русскоязычном интернете, а его имя звучит достаточно солидно (член известной в США и за её пределами семьи), чтобы активист сыграл роль авторитета. Кроме того, Кеннеди-младший с момента объявления об участии в праймериз стал постоянным героем российской провластной прессы.

В итоге мы имеем микс из смонтированного на кадре 2013 года видео с лексическими и логическими ошибками, поддельных скриншотов, ряда искажений и одного допущения от известного конспиролога, не основанного на сколько-нибудь авторитетных или проверяемых источниках. Забавный казус: достоверность видео (впрочем, весьма своеобразно) опроверг тесно связанный с российскими властями канал „Минправды“, выдающий себя за фактчекинговый проект.

Итог: Фейк

RusDelfi
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