Йоханна-Мария Лехтме уходит из Рийгикогу. Что думают члены фракции о ситуации

„Это мое личное решение. Как член Рийгикогу, я бы продолжала находиться под повышенным вниманием общественности, что не способствовало бы ни восстановлению истины, ни справедливому расследованию. Хочу также уберечь партию, которая незаслуженно оказалась под очень большим давлением общественности“, - сказала Лехтме.