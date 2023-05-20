Андрей Вестеринен - RusDelfi: мы не помогаем тем, кто при случае будет готов воевать за Россию(64)
RusDelfi поговорил с юристом Андреем Вестериненом, который помогал эстоноземельцам „откосить“ от армии. На днях полиция предъявила его фирме ArmyLaw OÜ подозрение в совершении преступления. Вестеринен рассказал, почему служить в Силах обороны Эстонии нужно далеко не всем.
„Мы все спокойны, у нас у всех есть свои адвокаты“
„То, что происходит — это сигнал: „Андрей, давай-ка ты завязывай свою деятельность, что-то ты разошелся, занимаешься какими-то неправильными вещами“, — рассказывает Вестеринен о сложившейся ситуации, но отмечает, что деятельность компании продолжается, несмотря на предъявленные подозрения.
Работа продолжается в штатном режиме, отмечает Андрей. По его словам, все в компании адекватно отнеслись к новости о том, что сотрудники бюро по борьбе с коррупцией Центральной криминальной полиции предъявили подозрение в совершении преступления компании ArmyLaw OÜ, предлагавшей услугу по уклонению от воинской обязанности.
„Мы все спокойны, у нас у всех есть свои адвокаты. Мы никогда не обманываем. Мы делаем свое дело“, — подчеркивает юрист.