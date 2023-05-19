Зеленский лично посетит саммит G7 в Японии. Это будет его первая поездка в Азию с начала войны
Президент Украины Владимир Зеленский лично посетит Хиросиму, где примет участие в саммите „Большой семерки“, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники в делегациях Японии и США. Эту же информацию подтверждают западные СМИ, в частности The New York Times, CNN и Bloomberg, передает „Медуза“.
Ранее власти Японии заявляли, что Зеленский примет участие в одной из дискуссий саммита по видеосвязи. Публичных объявлений о визите Зеленского пока не поступало. День прибытия президента Украины на саммит не раскрывается по соображениям безопасности.
Поездка Владимира Зеленского в Хиросиму станет первым визитом президента Украины в Азию с начала полномасштабного российского вторжения. По данным Bloomberg, он вылетит в Японию на военном самолете ВВС США после визита в Саудовскую Аравию на саммит Лиги арабских государств. Недавно украинский лидер посетил Италию, Германию, Францию и Великобританию, где договорился о поставках Киеву новых партий вооружений.
Саммит G7 открылся в Хиросиме 19 мая и продлится три дня. Участники мероприятия намерены обсудить новые санкции против России в ответ на ее военную агрессию против Украины.
Как сообщалось ранее, среди прочего США намеревались вынести на обсуждение предложение о введении эмбарго на экспорт практически любых товаров в Россию, за исключением лекарств и продуктов питания. Это предложение не поддержали Япония и Евросоюз.
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