DELFI В УКРАИНЕ | Валерий Хаит: с момента чудовищной агрессии Эстония много раз проявляла себя раньше других

„Об этом концерте, который состоялся в Одессе, можно говорить очень долго, потому что это было замечательно“, - говорит Валерий Исаакович, отмечая выдающуюся музыкальную составляющую мероприятия.

Он выражает восхищение и благодарность за эту уникальную акцию солидарности, отмечая, что в столь нелегкое время эстонские музыканты не побоялись приехать в Одессу. Валерий Исаакович обращает внимание, что впервые зарубежные артисты приезжают в военное время в Украину, а именно в Одессу, которая также подвергается обстрелу.

„С момента этой чудовищной агрессии Эстония много раз себя проявляла раньше других в смысле помощи Украине. Маленькая страна, но эта готовность, эта искренность, это желание помочь, это понимание, эта дружба…“ - восхищается он Эстонией.

Валерий Хаит подчеркнул, что такие акции солидарности являются уникальными и имеют большое значение. Он называет феноменальным уровень джазового концерта, отмечая неожиданность для всех зрителей - появление арфы на сцене.

Он подчеркнул, что музыка и культура в целом являются сильными средствами, которые побеждают агрессию, ненависть, смерть и войну. Музыка способна помочь преодолеть трудности и достичь победы.

Музыкант также выразил благодарность и признательность Меэлису Кубитсу, инициатору этой акции, и подчеркнул, что гордится более чем 10-летней дружбой с ним. Он завершает свою речь пожеланием мира всем и надеждой на будущее.

„Еще раз браво, Эстония, браво, Меэлис Кубитс. Мира всем! Я думаю, что он скоро будет“, - говорит Валерий Исаакович.

12 мая в Одессе состоялся концерт „Джаз для Украины“, в котором приняли участие известные эстонские музыканты - Яак Соояэр, Рауль Вайгла, Карл-Юхан Лаанесаар, а также Алина Бжезинска из Лондона, которая имеет украинские корни. Организатором концерта выступил Меэлис Кубитс.

Смотрите концерт в записи.

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