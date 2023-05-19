„Кто-то должен следить, чтобы хороших людей не обобрали до нитки“. Как благотворительность НКО „Слава Украине“ превратилась в бизнес под руководством Йоханны-Марии Лехтме

„Уважаемые члены Рийгикогу! Прежде чем я начну, у меня вопрос. Мы обсуждаем вопросы государственной важности. Вчера вечером я прилетела из Украины, чтобы произнести эту речь, а зал пуст“, - начинает свое выступление с трибуны Рийгикогу Йоханна-Мария Лехтме 12 апреля прошлого года.