Директор Школы Свободы: отправлять детей на олимпиады - для нас не задача номер один. Как украинские дети заканчивают учебный год вне дома

- Первый учебный год украинских детей вне дома. Как прошел этот год для детей? Как для школы?

- Не верится, что прошел уже почти целый год, потому что это время было очень интенсивным. Когда Школа Свободы создавалась, все время казалось: ну вот сейчас будет немного легче, ну вот сейчас будет немного проще. И год пролетел. Прошлым летом, когда продумывали концепцию, искали учителей, для нас было самое важное — создать для детей благоприятную безопасную среду, где они могли бы продолжить свое обучение. Мы понимаем, что никоим образом не можем заменить дом, но сделать так, чтобы им здесь было хорошо — в наших силах. По прошествии года уверенно заявляю: этого мы добавились.