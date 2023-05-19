19.05.2023, 09:55
ФОТО | В Нарве в многоквартирном доме произошел взрыв(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
В четверг, 18 мая, в 08:53 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в многоквартирном доме на улице Харидузе в Нарве произошел взрыв.
Когда спасатели прибыли на место, на кухне квартиры уже велись работы по тушению возгорания.
Возгоранию предшествовал взрыв, который произошел из-за того, что рабочие в ходе проведения ремонтных работ перерезали газовую трубу. Газ в многоквартирном доме перекрыли.
Скорая помощь доставила в больницу двух ремонтников, их жизни ничто не угрожает.
Владелец квартиры в инциденте не пострадал.
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