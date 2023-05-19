В конце года для электросамокатов начнет действовать обязательное дорожное страхование

С 23 декабря в странах-членах Евросоюза станет обязательным дорожное страхование для электросамокатов, если скорость производителя транспортного средства 25 км/ч и выше или его масса достигает 25 килограммов и он движется со скоростью выше 14 км/ч, сообщил советник отдела автомобильных и железных дорог Министерства экономики и коммуникаций Хендрик Аллвеэ.