В передаче „60 минут“ в качестве приглашенного эксперта выступал Алексей Фененко – доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ. Когда ведущая дала ему слово, он обратил внимание зрителей на важное заявление Каи Каллас, назвав ее при этом финским премьером. „Давайте-ка послушаем очень важное заявление, которое сделала финский премьер Кая Каллас о том, что русские должны каяться, как она сказала, за свои преступления. Это очень серьезное заявление, потому что до сих пор каяться должны были финны“, – сообщил Фененко.

Затем эксперт напомнил, что Европа до сих пор живет по системе Парижских мирных договоров, подписанных десятого февраля 1947 года. „Других мирных договоров в Европе не было. И они были подписаны с побежденными союзниками Германии: Финляндией, Италией, Румынией, Болгарией и Венгрией. И хотя у нас был соцлагерь, Советский союз ни разу не сказал, что мы денонсируем парижский договор с Румынией, Болгарией, мы все равно юридические считали их побежденными странами в соответствии с Парижским мирным договором“. При этом все это время в студии на экране транслировалось выступление Каи Каллас на Копенгагенском саммите демократии.

„Во-первых, я думаю, мы можем вполне поставить перед Каей Каллас и Финляндией вопрос – а что это означает, что Финляндия отказывается юридически от Парижского мирного договора? Если так, то в любом случае это может снова возродить территориальные споры на севере Европы“, – добавил Фененко.