Правдива ли мистическая история о переписке писателя Евгения Петрова?
Много лет по сайтам и журналам кочует рассказ о цепочке загадочных событий, произошедших в последние годы жизни одного из соавторов „Двенадцати стульев“ и „Золотого телёнка“. Мы проверили, действительно ли описанные в этой истории события имели место в жизни.
В большинстве источников рассказ передаётся почти дословно в таком виде: „Мало кто знает, что писатель Евгений Петров, тот, который совместно с Ильёй Ильфом написал „Двенадцать стульев“ и „Золотого телёнка“, имел очень странное и редкое хобби: на протяжении всей жизни он коллекционировал конверты от своих же писем. А делал он это так — писал письмо в какую-нибудь страну по вымышленному адресу, вымышленному адресату, и через некоторое время ему приходило письмо обратно с кучей разных иностранных штемпелей и указанием „Адресат не найден“ или что-то вроде этого. Но это интересное хобби однажды оказалось просто мистическим...“
Далее повествуется о том, как в апреле 1939 года Петров отправил подобное письмо на выдуманный адрес в Новой Зеландии и испытал шок, когда получил тёплый ответ, да ещё и с фотографией, на которой он обнимается с новозеландским отправителем. Дата, когда была сделана фотография, совпадала с датой его попадания в больницу в предсмертном состоянии годом ранее. А в 1942 году, в день, когда самолёт с Петровым, работавшим фронтовым корреспондентом, был сбит немцами в Ростовской области, ему домой якобы пришло ещё одно письмо от того же новозеландца, в котором автор советовал писателю реже летать. Как сообщается в конце вирусного текста, на основе этой истории был снят фильм „Конверт» с Кевином Спейси в главной роли.
Среди ресурсов, которые распространили историю, можно выделить соцсети — в частности, Facebook (группы „Автограф души» (2800 репостов на момент написания этого разбора), „Хочу всё знать!» (2000) „Рассказы. Сказки. Легенды» (890), „Сообщество анонимных инопланетян» (560) и „Мир знаний» (350)) и „ВКонтакте“ (паблики „Мозговые орехи» (103 000 просмотров), „История: Россия и мир» (47 000), „Клуб пенсионеров» (43 000), „Саморазвитие» (38 000)). О необычных случаях из биографии Евгения Петрова рассказывал со страниц „Газеты.ru» известный писатель Макс Фрай, а также журналисты „Первого канала».
Для любителей литературы Евгений Петров (настоящее имя — Евгений Петрович Катаев) не нуждается в представлении. Известен он в первую очередь как соавтор Ильи Ильфа (Файнзильберга), вместе с которым создал два культовых романа „Двенадцать стульев“ (1927) и „Золотой телёнок“ (1931). Книги разошлись на десятки цитат и были много раз экранизированы. Разумеется, короткой жизни писателей (Петров действительно погиб в авиакатастрофе в 1942 году, Ильф скончался от туберкулёза пятью годами ранее) посвящено немало биографических .
Однако ни в одной из доступных исследовательских работ нам не удалось найти упоминания странной переписки Евгения Петрова с жителем Новой Зеландии. Более того, нигде не говорится даже о его увлечении конвертами. Да и тяжелейшее воспаление лёгких, поставившее писателя, как утверждается, на грань жизни и смерти, должно было быть упомянуто хотя бы в одной более или менее подробной биографии. Отдельные вопросы вызывает приход письма из экзотической Новой Зеландии в советскую столицу (именно там проживали Петровы) в разгар войны — летом 1942 года немцы, даже после поражения в битве за Москву, всё ещё были неподалёку от столицы. Тем более города под названием Хайдбердвилл (откуда, согласно сюжету истории пришло ответное письмо) нет ни в Новой Зеландии, ни где-либо ещё на карте мира.
Тем не менее короткометражный фильм „Конверт“ со звёздным Кевином Спейси в главной роли не только существует (появился он в 2012 году), но определённо снят по этой истории. Все основные факты совпадают — и имя коллекционера конвертов Евгения Петрова, и Новая Зеландия, разве что время действия перенесено намного позже. Режиссёр и сценарист Алексей Нужный рассказывал: „Написал пару короткометражек на конкурс, но мне всё не нравилось. Не мог найти мой сюжет. Как вдруг моя жена приносит мне историю, которая меня зацепила. Это была реальная история, прочитанная ею в интернете, и я на её основе написал сценарий за один вечер. Перевёл и отправил на конкурс. Прошёл на второй этап отбора, писал режиссёрскую экспликацию, делал видео о себе — много всего. После было общение по скайпу с продюсерами проекта. Один из них — Дэна Брунетти — продюсировал „Социальную сеть“, „Карточный домик“, „Капитана Филлипса“. Они боялись снимать мою историю, поскольку действия в ней происходили в 42-м году. А в Америке невозможно снять 42-й год за маленькие деньги. И мы всё это время придумывали, как нам это обойти. В результате в фильме показан 85-й год — всё ещё железный занавес, но ушли от сложных декораций. Говоря в благодарность Дэнe, он подавал этот фильм на „Оскар“ в 2013 году, и он даже прошёл в 15 или 20 претендентов, но на последнем отборе не прошёл в пятёрку“.
Таким образом, в сценарий эта история попала тоже из Всемирной паутины. А как же она там оказалась? Самое раннее найденное нами описание случая относится к февралю 1999 года, когда она была напечатана в №5 журнала „Огонёк» в рамках подборки необычных случаев.
Предоставим слово автору той статьи Валерию Чумакову, позднее — корреспонденту „Комсомольской правды“, в которой в 2018 году появилась его новая заметка: „Когда тебе пересказывают содержание твоей же статьи, написанной ещё в прошлом веке, это приятно. Но когда сомневаются в твоей правдивости, это начинает напрягать.<…>
А началось всё с моей старой статьи в „Огоньке“. Это был 1999 год, и мы лихорадочно искали тему для весёлого первоапрельского номера. Мне захотелось придумать какой-нибудь материал об инопланетянах и НЛО. И я позвонил хорошему знакомому, одному из главных российских уфологов Вадиму Черноброву. На моё предложение он сразу заявил, что врать про посадку НЛО в центре Москвы не станет, но у него есть другое предложение:
— Я много лет собирал истории о разных совпадениях и случайностях. Целую тетрадь набрал. Возьми и что тебе понравится — используй.
Сказано — сделано. Тетрадь была толстой, случайностей в ней было много. Я выбрал из них штук пятнадцать, из которых и сложился материал под заголовком „Случайность как непознанная нами закономерность“.
Позже я перечитал несколько биографий Петрова, интервью с дочерью Ильфа Александрой — нигде сведения о странном хобби не подтверждались. Но тогда я этого еще не знал и решил художественно развить тему. В итоге получился такой рассказ. <…> Повторяю ещё раз: всё это я придумал! <…>
О фильме тогда же, в 2012 году, говорили много. В Москву на премьеру приехал сам Спейси и даже рассказал о новой работе у Урганта. Мне он не позвонил... Хотя, думаю, о моём существовании артист и не подозревал, потому как в титрах единственным автором сценария и режиссёром числится наш соотечественник Алексей Нужный. Именно его сценарная заявка победила на конкурсе Jameson First Shot, главным призом которого была возможность снять „фильм со звездой“. Наверное, я бы ничего не сказал, если бы где-то мелким шрифтом было написано „по сюжету такого-то“ или „использованы идеи такого-то“. Но ничего подобного я не нашёл. Недавно я отправил письмо производителям с просьбой указать мою скромную персону в качестве какого-никакого, а соавтора. Пока ответа нет...“
Таким образом, история оказалась выдуманной, и соавтор мистификации в этом признался, но лишь много лет спустя. При этом остаётся секретом, откуда основная канва сюжета попала к знакомому Валерия Чумакова, уфологу Вадиму Черноброву (1965–2017). Известно лишь, что в своих эзотерических книгах, вышедших уже после подборки в „Огоньке“, Чернобров приводил эту историю полностью, со всеми подробностями и даже считал, что лавры за авторство оригинального сценария к фильму Алексея Нужного должны отойти именно ему. Тем самым он косвенно подтвердил вымышленность сюжета. Добавим также, что публикация в „Огоньке“ появилась в феврале и содержала не только выдуманные истории о различных мистических совпадениях, поэтому сложно назвать её „первоапрельской“, как утверждал Чумаков.
Интересно, что на момент своей гибели Евгений Петров занимал пост главного редактора… журнала „Огонёк“. Того самого журнала, который много лет спустя в какой-то мере вернёт интерес к личности литератора, чему свидетельство — статьи и документальные фильмы. Однако истина важнее красивых историй.
Итог: Фейк