Правдива ли мистическая история о переписке писателя Евгения Петрова?

Однако ни в одной из доступных исследовательских работ нам не удалось найти упоминания странной переписки Евгения Петрова с жителем Новой Зеландии. Более того, нигде не говорится даже о его увлечении конвертами. Да и тяжелейшее воспаление лёгких, поставившее писателя, как утверждается, на грань жизни и смерти, должно было быть упомянуто хотя бы в одной более или менее подробной биографии. Отдельные вопросы вызывает приход письма из экзотической Новой Зеландии в советскую столицу (именно там проживали Петровы) в разгар войны — летом 1942 года немцы, даже после поражения в битве за Москву , всё ещё были неподалёку от столицы. Тем более города под названием Хайдбердвилл (откуда, согласно сюжету истории пришло ответное письмо) нет ни в Новой Зеландии, ни где-либо ещё на карте мира.

Тем не менее короткометражный фильм „Конверт“ со звёздным Кевином Спейси в главной роли не только существует (появился он в 2012 году), но определённо снят по этой истории. Все основные факты совпадают — и имя коллекционера конвертов Евгения Петрова, и Новая Зеландия, разве что время действия перенесено намного позже. Режиссёр и сценарист Алексей Нужный рассказывал: „Написал пару короткометражек на конкурс, но мне всё не нравилось. Не мог найти мой сюжет. Как вдруг моя жена приносит мне историю, которая меня зацепила. Это была реальная история, прочитанная ею в интернете, и я на её основе написал сценарий за один вечер. Перевёл и отправил на конкурс. Прошёл на второй этап отбора, писал режиссёрскую экспликацию, делал видео о себе — много всего. После было общение по скайпу с продюсерами проекта. Один из них — Дэна Брунетти — продюсировал „Социальную сеть“, „Карточный домик“, „Капитана Филлипса“. Они боялись снимать мою историю, поскольку действия в ней происходили в 42-м году. А в Америке невозможно снять 42-й год за маленькие деньги. И мы всё это время придумывали, как нам это обойти. В результате в фильме показан 85-й год — всё ещё железный занавес, но ушли от сложных декораций. Говоря в благодарность Дэнe, он подавал этот фильм на „Оскар“ в 2013 году, и он даже прошёл в 15 или 20 претендентов, но на последнем отборе не прошёл в пятёрку“.