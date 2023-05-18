ФОТО | В результате ДТП шоссе превратилось в гравийку, движение было нарушено

В четверг около половины шестого вечера в Вильянди произошло ДТП, в результате которого прицеп с гравием вынесло на середину дороги. Авария произошла на 66-м километре шоссе Тарту - Вильянди - Килинги-Нымме, в деревне Уусна. Шоссе на этом участке превратилось в гравийную дорогу с очень большими камнями.

По предварительной информации, водитель автомобиля марки Chrysler потерял контроль над машиной на прямой дороге, в результате чего прицеп опрокинулся, а гравий из прицепа высыпался на дорогу. Водитель не пострадал.

Около шести часов в аварию также попал большой грузовик, который не мог проехать из-за того, что автомобиль и прицеп стояли посреди дороги. Движение от Тарту в сторону Вильянди было на некоторое время остановлено.