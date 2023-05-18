Вода в Курессааре уже почти полностью пригодна для питья. Однако в одном районе запрет сохраняется

Ограничение сохранится в районе улицы Пикк в центре города, где воду по-прежнему необходимо кипятить перед употреблением. Также могут оставаться отдельные источники загрязнения на границах частных участков и в трубах внутри домов.

Чтобы избавиться от загрязнений нужно дать воде протечь по трубопроводам. Однако невозможно назвать точное время спуска воды, поскольку это зависит от объема труб. Так, для некоторых квартир или домохозяйств может быть достаточно и десяти минут, а для некоторых крупных учреждений может потребоваться до часа.

Советник отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ирина Донченко сообщает, что даже если бактерии в водопроводе отступят, болезнь может продолжать распространяться от человека к человеку через грязные руки. „Поэтому очень важно соблюдать правила гигиены как при мытье рук, так и при обращении с пищей - приготовлении и хранении продуктов. И не следует ходить на работу, если вы больны“, - подчеркнула Донченко. Те, кто испытывают боли в животе должны пройти медицинский осмотр перед возвращением на работу.