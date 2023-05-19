DELFI В УКРАИНЕ | Григорий Барац: для фашизма дверь „Всемирного клуба одесситов“ закрыта

Григорий Барац первым делом выражает благодарность Меэлису Кубитсу, который, по его словам, является замечательным человеком и источником праздника. „И вот он в очередной раз, в такой жуткий период для Украины, для Одессы привез взрыв эмоций“, - говорит Барац.

По его словам, одним из ярких моментов выступления было появление арфы в составе джазового квартета еще до начала исполнения.

„Когда просто еще никто не начинал играть, я просто на сцене увидел арфу в составе квартета джазового, у меня замерло сердце. А когда полились чарующие звуки, еще в джазовых ритмах, это было нечто невероятное, просто невиданное и неслыханное, по крайней мере мной. Думаю, что и очень-очень многими одесситами, которые пришли это посмотреть и послушать. Впечатление останется до следующего вашего приезда, уверяю вас“, - говорит директор „Всемирного клуба одесситов“.

Григорий Исаакович отмечает, что Одесса - эта земля, которая способна извлечь эмоции из воздуха и моря, что порождает талантливых людей.

Он упоминает знаменитых одесситов, таких как Александр Петухов, выдающийся джазовый пианист, и Михаил Жванецкий, чьи фразы используются людьми по всему миру. Григорий Исаакович отмечает вклад таких литераторов, как Эдуард Багрицкий, Юрий Олеша, Валентин Катаев, Илья Ильф и Евгений Петров, которые родились и выросли в Одессе, создавая прекрасные произведения и делая ее известной во всем мире.

„Они вываривались в одесском бульоне. И в результате подарили миру прекрасные произведения. Я думаю, что дай бог война закончится, вот говорят рано или поздно - желательно рано. И мы обязательно отстоим свою землю“, - заверяет Барац.

Также Григорий Барац делится своими мыслями о конфликте и войне, выразив надежду на ее скорейшее завершение. „Когда человек врывается в твою квартиру, а потом говорит - давай помиримся, но у меня останется одна комната, то это выглядит как-то не по-человечески“, - приводит в одесском стиле сравнение Барац.