DELFI В УКРАИНЕ | Григорий Барац: для фашизма дверь „Всемирного клуба одесситов“ закрыта
Вице-президент „Всемирного клуба одесситов“ Григорий Исаакович Барац поделился своими впечатлениями о состоявшемся в Одессе благотворительном концерте „Джаз для Украины“, в котором приняли участие эстонские музыканты, и выразил свое восхищение Меэлисом Кубитсом. Также Григорий Исаакович поделился своими мыслями о войне, выразив надежду на ее скорейшее завершение.
Григорий Барац первым делом выражает благодарность Меэлису Кубитсу, который, по его словам, является замечательным человеком и источником праздника. „И вот он в очередной раз, в такой жуткий период для Украины, для Одессы привез взрыв эмоций“, - говорит Барац.
По его словам, одним из ярких моментов выступления было появление арфы в составе джазового квартета еще до начала исполнения.
„Когда просто еще никто не начинал играть, я просто на сцене увидел арфу в составе квартета джазового, у меня замерло сердце. А когда полились чарующие звуки, еще в джазовых ритмах, это было нечто невероятное, просто невиданное и неслыханное, по крайней мере мной. Думаю, что и очень-очень многими одесситами, которые пришли это посмотреть и послушать. Впечатление останется до следующего вашего приезда, уверяю вас“, - говорит директор „Всемирного клуба одесситов“.
Григорий Исаакович отмечает, что Одесса - эта земля, которая способна извлечь эмоции из воздуха и моря, что порождает талантливых людей.
Он упоминает знаменитых одесситов, таких как Александр Петухов, выдающийся джазовый пианист, и Михаил Жванецкий, чьи фразы используются людьми по всему миру. Григорий Исаакович отмечает вклад таких литераторов, как Эдуард Багрицкий, Юрий Олеша, Валентин Катаев, Илья Ильф и Евгений Петров, которые родились и выросли в Одессе, создавая прекрасные произведения и делая ее известной во всем мире.
„Они вываривались в одесском бульоне. И в результате подарили миру прекрасные произведения. Я думаю, что дай бог война закончится, вот говорят рано или поздно - желательно рано. И мы обязательно отстоим свою землю“, - заверяет Барац.
Также Григорий Барац делится своими мыслями о конфликте и войне, выразив надежду на ее скорейшее завершение. „Когда человек врывается в твою квартиру, а потом говорит - давай помиримся, но у меня останется одна комната, то это выглядит как-то не по-человечески“, - приводит в одесском стиле сравнение Барац.
Он высказывает недоумение по поводу задекларированных целей, таких как денационализация и демилитаризация, которые, по его мнению, являются абсурдными.
„Только какой-то маразматик или маньяк мог подумать, что, войдя на штыках, на танках в Украину, он почему-то сделает из украинцев русских. Не может такого быть!“ - делает акцент Григорий Исаакович.
Настоящий националист, по его словам, уважает свою национальность и культуру, но также уважает соседние культуры. Он надеется, что конфликт закончится и Украина отстоит свою землю.
„И поскольку это так, то он не может не уважать рядом стоящих с другой культурой, с другой литературой. И поэтому то, что затеял этот маньяк, это чудовищно. Это обязательно закончится, закончится тем, что мы отстоим то место, где мы живем. Одесса была и будет нашей Одессой, Украина была и будет нашей“, - заверяет Григорий Исаакович.
Он отмечает особый дух Одессы и национальность „одессит“, в которой смешались различные национальности. Он подчеркивает, что во „Всемирном клубе одесситов“ нет разделения по конфессиям, национальностям или политическим взглядам.
„Там, где начинается фашизм, здесь дверь закрыта. А все остальное, пожалуйста, мы готовы слушать, мы готовы спорить. Но оставаться все равно вместе одесситами“, - заключает Григорий Исаакович.
12 мая в Одессе состоялся концерт „Джаз для Украины“, в котором приняли участие известные эстонские музыканты - Яак Соояэр, Рауль Вайгла, Карл-Юхан Лаанесаар, а также Алина Бжезинска из Лондона, которая имеет украинские корни. Организатором концерта выступил Меэлис Кубитс.
Смотрите концерт в записи.
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