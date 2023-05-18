ЧП и криминал
18.05.2023, 17:35

Ушел в гости и не вернулся: полиция просит помощи в поисках мужчины

 
Виркко
Виркко
ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 29-летнего Виркко, который ушел в понедельник из дома в поселке Раади (Тартуская волость) и домой не вернулся.

Близкие пропавшего мужчины сообщили полиции, что Виркко ушел из дома 15 мая к знакомым и провел там два дня. После ухода от знакомых он пропал, телефон его отключен.

При уходе из дома мужчина был одет в серые шорты Adidas, черные кроссовки Nike и белую футболку.

Всех, кто видел Виркко или знает о его местонахождении, полиция просит позвонить по номеру 112.

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