„Попробуйте сами приехать и свергнуть режим. Мы попробовали - у нас не получилось“. Белорусскому студенту придется уехать из Эстонии в Россию

„Но началась война, Лукашенко сотрудничает с Путиным“

Данила родился и вырос в Беларуси. В 2020 году он принимал активное участие в митингах и протестах, пытался вместе со своими соотечественниками достучаться до правительства и что-то изменить. Но спустя полгода стало понятно, что ничего в ближайшее время не поменяется. Тогда Данила принял решение уезжать.

„Мы ходили на протесты регулярно на протяжении полугода. Некоторые их них были довольно опасные. Меня могли поймать, избить дубинкой, изнасиловать, как это происходило с многими знакомыми. Но мне везло, удавалось убегать. Позже я решил, что мне нужно уезжать из этой страны. Я не хотел идти служить в армию - ведь, по сути, если ты идешь на срочную службу, то твой главный начальник - диктатор Лукашенко, которого ты ненавидишь. Таким образом, я уезжал из-за отсутствия перспектив, из-за того, что мы не смогли свергнуть режим и из-за нежелания служить в армии Лукашенко“.