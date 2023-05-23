„Попробуйте сами приехать и свергнуть режим. Мы попробовали - у нас не получилось“. Белорусскому студенту придется уехать из Эстонии(33)
Данила - студент Таллинского технического университета. Кроме того, его семья владеет бизнесом в Эстонии, а Данила является членом правления в компании. В планах молодого человека было закончить образование в сфере международного бизнеса и работать в семейной фирме. Однако этом году он заканчивает университет и, скорее всего, будет вынужден покинуть Эстонию, ведь эстонский на уровень B2 он выучить не успел. История студента - в материале RusDelfi.
„Но началась война, Лукашенко сотрудничает с Путиным“
Данила родился и вырос в Беларуси. В 2020 году он принимал активное участие в митингах и протестах, пытался вместе со своими соотечественниками достучаться до правительства и что-то изменить. Но спустя полгода стало понятно, что ничего в ближайшее время не поменяется. Тогда Данила принял решение уезжать.